"No condenar la violencia, como ha hecho hoy Monasterio, es legitimarla": análisis del debate de la Cadena SER

Tras el final abrupto del debate de la Cadena SER, impuesto por Àngels Barceló después de que Pablo Iglesias decidiera abandonarlo por la negativa de Rocío Monasterio a condenar las amenazas de muerte recibidas por el candidato de Unidas Podemos y de que Ángel Gabilondo y Mónica García hayan secundado la decisión de dejar el debate, Aimar Bretos conduce un programa especial posterior al debate con varios analistas y la primera reacción de Àngels Barceló.

Durante la celebración del mismo, Pablo Casado ha manifestado que está en contra del tuit publicado (y luego borrado) por el PP de Madrid pidiéndole a Pablo Iglesias que cierre (la puerta) al salir: "No condenar ese tipo de agresiones personales es muy grave. Tengo grandes diferencias con el señor Iglesias, pero en los temas personales nos hemos podido entender. Probablemente si se ha puesto el tuit es para decir que en los debates es bueno estar, y cuando se han enterado de la razón por la que se ha ido, seguramente lo habrán borrado". Posteriormente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ha condenado a través de Twitter "cualquier amenaza".

Aimar Bretos. "Es curioso lo que ha dicho Pablo Casado de que "en los debates es bueno estar" porque su candidata, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido venir. También muy llamativo el proceso de derechización de la juventud en Madrid. ¿Hasta que punto favorece a Vox que se le margine de los debates, facilitando su victimización?".

Àngels Barceló. "Es un punto de inflexión en la campaña. Estoy convencida. Todos tienen que repensar qué van a hacer a partir de ahora. Estoy muy satisfecha, no sé si orgullosa, de que los tres candidatos de izquierdas han entendido que esto va de democracia. He acabado el programa diciendo que los demócratas somos muchos más. Esto va, sobre todo, de democracia. Y con la democracia no se juega. Esto ha sido un ejemplo del modelo de país que ellos buscan, que ellos quieren. No hay duda ya de quién es Vox, un partido neofascista y de ultraderecha".

Nacho Corredor. "No hay diferencia entre los que legitimaban la violencia en su momento y los que lo hacen hoy. Está muy claro por qué hay que ir a votar. Habitualmente, esto, la historia lo resuelve a hostias. No podemos caer en la relativización moral. Lo hizo Batasuna y ahora lo hace Vox. Pero la dinámica del ojo por ojo, diente por diente acaba con una sociedad ciega. Es evidente que lo de hoy marca un punto de inflexión en la campaña. La duda es si la derecha sale más dividida o no porque, probablemente, si pueden, acaben pactando".

Verónica Fumanal. "No condenar la violencia, como ha hecho hoy la señora Monasterio, es legitimarla. ¿Dónde está el límite? Hoy se ha roto la campaña. El debate de la Cadena SER ha roto la campaña. La señora Ayuso ha cometido un error de campaña que es ese tuit que ha retirado. Y la izquierda ha encontrado un elemento de movilización. Lo que hace Isabel Díaz Ayuso no es convocar elecciones en Madrid, es matar a Ciudadanos. Es posible que, después de lo que ha pasado hoy, el veto a la ultraderecha se extienda a otras comunidades. Lo que ha pasado hoy puede remover conciencias y darnos una idea de lo que nos estamos jugando. Es necesario que todos los partidos recuperemos ciertos consensos".

Pedro Herrero. "Yo, que me rodeo de gente liberal y democristiana, cuando pienso en mis colegas de derechas, su criterio y el mío coinciden. Como el de los democristianos que pudieron coaligarse durante tanto tiempo. Ciudadanos tiene la oportunidad de desmarcarse de lo que quieren hacer PP y Vox. Se han incendiado sedes, se han puesto balas en sobre... Pero había un caldo de cultivo. Cuando dices que el presidente del Gobierno es okupa, pones una pista de aterrizaje. Ayuso tiene una dinámica con Vox de quien ocupa el poder y tiene que normalizar a Vox, como el PSOE normaliza a Podemos. Antes el cordón sanitario se aplicaba contra el PP o Ciudadanos. Ahora, lo que vamos a ver en España, son mayorías sociológicas".

Daniel Bernabé. "Es evidente que Rocío Monasterio ha venido al debate para intentar que la echaran. Es lo que buscaba. Me extraña que empecemos a jugar con eufemismos porque en este país sabemos qué es la violencia. Me extraña que el ministro del Interior, la directora de la Guardia Civil y el candidato de Pablo Iglesias reciban una carta con tres balas y algunos periódicos de la derecha ni siquiera lo mencionen en su portada. La ultraderecha en España no solo es Vox. También está en parte de la judicatura y del PP. Habría que buscar en documentos de la FAES de principios de este siglo qué líneas se apuntaban. Los madrileños, el 4-M, tienen que decidir si lo que hemos conseguido en las últimas cuatro décadas hay que mantenerlo".

Lucía Méndez. "Estas son las consecuencias de haber convertido la Comunidad en un campo de batalla de la guerra cultural. Los mismos que ahora se quejan decían que Pablo Iglesias era una especie de Lenin que venía a destruir España. Ahora otros dicen que Vox es una especie de Hitler que viene a destruir España. Yo no creo esas mandangas. Pero creo que ha sido un error convertir estas elecciones en una guerra entre fascismo y antifascismo. Los ciudadanos no están en eso. El que ha mandado las tres balas es un delincuente. El PP no es un partido de ultraderecha y sus votantes te dirían que esto [la amenaza a Pablo Iglesias] es una barbaridad".

Jesús Maraña. "Es evidente que Rocío Monasterio ha ido a provocar, igual que Abascal y ella misma fueron a Vallecas a provocar en su inicio de campaña. Hoy Monasterio buscaba que se la echara a ella. La cuestión es si es mejor responder a sus infamias y sus bulos, o ignorarlo. Aquí lo que se ha puesto en primer plano, por encima de la gestión de un gobierno, es un debate entre la democracia y la antidemocracia. Eso cambia los términos porque puede movilizar a la izquierda. Y comparar un sobre con cuatro balas recibido por un político con cualquier otra discrepancia creo que no tiene lugar".

José Pablo Fernández (Metroscopia). "Este tipo de cosas, a los que nos dedicamos a las encuestas, nos hacen polvo. Es evidente que el votante de Vox viene del Partido Popular. Sabemos que los debates son muy coyunturales y que hasta ahora no estaban provocando ningún cambio, pero a partir de ahora se puede producir un realineamiento en la derecha. No es descartable que parte de los que estaban apoyando a Vox apoyase ahora a Díaz Ayuso".