El alcalde de Oleiros ve trasfondo político en la crisis del Consorcio

El alcalde de Oleiros responde a las críticas de sus colegas del área que le acusan de mantener una actitud dictatorial. Ángel García Seoane considera que las denuncias y anuncios de salida de Culleredo y Cambre del ente comarcal responden a intereses políticos por el peso adquirido por Alternativa dos Veciños en sus municipios.

García Seoane hace hincapié en que no sólo es alcalde de Oleiros sino presidente de la tercera fuerza política de la comarca y eso, dice, "no gusta" entre sus colegas de otros partidos. Incide en que Oleiros es el que más aporta al Consorcio y tiene todo el derecho a denunciar lo que no le gusta como funciona.

El regidor oleirense sostiene que el servicio de recogida y tratamiento de basura y el de lacería tienen que ser mancomunados. Sobre el futuro del organismo comarcal, que tanto peso político aglutinó en su día, no se pronuncia pero sí advierte de que no está dispuesto a que le marginen.