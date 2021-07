Vecinos de la provincia se plantan en A Coruña contra los eólicos que "paralizarán" sus vidas

Una "barbarie". Un "ataque al entorno natural, a la vida de los vecinos, a la fauna y a la flora y a la economía local de subsistencia". Esto es lo que significa para miles de coruñeses que tienen su vida en el entorno de la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, entre Monfero y Mesón do Vento, la instalación de los alrededor 35 parques eólicos proyectados.

Se trata de 13 aerogeneradores de 200 metros de altura que afectarán a residentes en Curtis, Sobrado, Oza-Cesuras, Abegondo y Carral, algunos a escaso medio kilómetro de sus viviendas. Hoy más de diez plataformas de afectados se han plantado frente a la Delegación del Gobierno en Galicia, en la plaza de Ourense de A Coruña, para que el Ministerio de Transición Ecológica paralice la instalación de estos parques eólicos que atraviesan zonas como la Serra da Cova da Serpe y Pena do Corvo, una ruta que forma parte del parque natural de las Fragas do Eume, a pesar del informe contrario elaborado por la Xunta de Galicia.

Miles de alegaciones presentadas contra los proyectos de parques eólicos

Sólo la plataforma Monfero Di Non ha presentado 3.000. Hoy querían que el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, les atendiera, pero no fue posible. Los vecinos afectados por los proyectos de los parques eólicos denuncian que se sienten desprotegidos ante la necesidad de presentar alegaciones que luego se colapsan en la administración debido a su volumen.

A los transformadores de viento en energía eléctrica se suman las líneas de alta tensión, con torretas de 39 metros de altura, y dos subestaciones transformadoras que se instalarán a lo largo de más de 45 kilómetros, atravesando varios municipios, desde Monfero hasta Mesón do Vento.

El colectivo, integrado por vecinos afectados, demandan justicia al Ministerio de Transición Ecológica y que no acepte tramitar proyectos que están fuera del Área de Desarrollo Eólico de Galicia y que también tienen el informe negativo de la Xunta. Se unen a la demanda vecinos de la comarca da Fervenza en Aranga, el colectivo Monfero di Non además de otras plataformas como las de Fene, Neda, Cabanas, Monte do Gato, Montes do Chá y Serra de Outes, entre otras.