Millán Astray vuelve a la calle

La calle Justa Freire vuelve a llamarse Millán Astray después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegase que ese general no está amparado por la ley de memoria histórica. Como consecuencia, partidos municipales de izquierda como Más Madrid y Podemos han protestado por este cambio.

La calle que hasta entonces se conocía como Justa Freire vuelve a tomar el nombre que tenía en un principio: Millán Astray. Con la Ley de Memoria Histórica, el nombre del general se había retirado junto a las demás calles que tenían nombres de personajes franquistas, como la calle General Moscardó, que ahora se conoce como Edgar Neville. El tribunal alega que el general gallego no entra dentro de los personajes que tumban la Ley de Memoria Histórica.

¿Qué entra y qué no dentro de la Ley de Memoria Histórica?

La ley 52/2007 tiene como objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura. De este modo, se pueden adoptar medidas para suprimir elementos que dividieran a los ciudadanos en materia ideológica.

Por ende, se cambiaron todos los nombres de las calles con placas de personajes franquistas y se cambiaron por nombres de eminencias culturales, artistas o personas que no tuviesen que ver con el franquismo.

¿En qué se basa el TSJM para que vuelva Millán Astray?

El juez de instancia sostenía que "la actuación administrativa" recurrida era "disconforme" a Derecho. Por esta razón, acordó anular la supresión y condenó al Consistorio madrileño a mantener el nombre de la calle. En la misma se exponía que la actuación impugnada adolece de "la suficiente motivación", "sin que del contenido del expediente administrativo puede desprenderse, de manera inequívoca, que Millán Astray participara en la sublevación militar, ni tuviera participación alguna en las acciones bélicas durante la Guerra Civil, ni en la represión de la Dictadura".

En otras palabras, la calle se mantiene porque no hay evidencias de que el general tuviese que ver con la sublevación militar, así como que participase en acciones de guerra dentro de la Guerra Civil o que hiciese alguna forma de represión durante la dictadura.

¿Qué critican Más Madrid y Podemos?

Los partidos de izquierda lamentan la decisión del Tribunal Superior de Justicia. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha censurado la restitución de Millán Astray en el callejero. Lo ha calificado de "maldita vergüenza". "Me parece bochornoso no cumplir con la ley de memoria, pero ponerle una calle a este asesino no tiene un pase", ha criticado Alonso, quien ha subrayado que "la ciudad está más sucia que nunca en todos los sentidos".

¿Quién fue Justa Freire?

Justa Freire (1896-1965) fue una maestra del siglo XX. Formó parte del Grupo Escolar Cervantes de Madrid y ocupó la dirección del Grupo Escolar Alfredo Calderón en 1933. Desarrolló metodologías educativas innovadoras. Además, fue una de las pocas maestras españolas que dio clase en un colegio masculino.

Tras la Guerra Civil, fue encarcelada tras someterse a un Consejo de Guerra y pasó dos años en la cárcel de Ventas. Una vez liberada, continuó dando clase y formó parte del equipo docente del recién creado Colegio Británico.