Zahara en Toledo: "He estado recibiendo y viviendo un odio bestial"

Zahara se subió anoche al escenario en Toledo después de la polémica por el cartel promocional de la gira de su último trabajo. Cartel que el promotor del concierto en Toledo retiró por decisión propia tras las quejas de Vox, y más tarde del PP, y el malestar que, según el Ayuntamiento, podía generar en ciertos colectivos.

En la imagen, la cantante aparecía ataviada como una Virgen con un bebé en brazos y una banda en la que podía leerse "Puta", el nombre de su nuevo disco. El concierto, eso sí, se mantuvo y la artista se subía al escenario de la Plaza de Toros de Toledo, donde agradecía al público el apoyo recibido y hacía un nuevo alegato de su cartel.

"Ojalá esas personas que se indignaron tan profundamente entendieran que esta foto es una denuncia. Una denuncia por cómo se nos exige ser perfectas, por la presión que sentimos para ser madres, por cómo se espera de nosotras que seamos unas santas y por todas y cada una de las veces que nos han llamado puta", expresó.

Zahara aseguró haber sentido "pánico" y "miedo" en todo este tiempo, en el que también ha recibido numerosas muestras de apoyo de otros artistas. "He estado viviendo y recibiendo un odio bestial que, os lo tengo que reconocer, también me ha hecho sentir muy insegura, muy pequeña muchas veces. He sentido mucho miedo muchas veces".

Cartel promocional de la gira de Zahara 'Puta' / Toledo Alive

La cantante estuvo arropada por un millar de personas en un concierto que se celebró con mascarilla, aforo limitado y distancia de seguridad y en el que muchos de los asistentes, en su mayoría mujeres, lucieron el cartel de la polémica y la banda en la que se lee el nombre de su disco 'Puta'.

Horas antes de su actuación en Toledo, la artista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que señalaba que el arte "tiene que ser libre para alcanzar esa grandeza" y tiene que vivir "al margen de los convencionalismos y del sistema". "Ya lo decía Fernando Palacios. El arte no mata, no le tengáis miedo al arte", pedía.