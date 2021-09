Los nutricionistas advierten del riesgo de perder más de cuatro kilos en un mes

Los nutricionistas advierten de los peligros de las dietas milagro y del riesgo de perder más de 4 kilos en un mes y al respecto constatan que el 25% de las personas que quiere perder peso sufre "efecto rebote" por no contar con un plan nutricional adecuado.

Al respecto, la presidenta del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), Paula Crespo, en declaraciones a Hora 14 Comunitat Valenciana ha explicado que la falta o carencia de ciertos alimentos, incluso en un periodo corto de tiempo, acarrea problemas de salud.

Esta forma de adelgazar rápidamente incentiva el efecto rebote ya que "tan rápido como pierdes el peso lo vuelves a ganar". "Las dietas milagro no existen y no podemos someter a nuestro cuerpo a cambios bruscos en el peso porque no solo se trata de un cambio estético sino también de nuestro propio organismo", ha resaltado la dietista-nutricionista.

Sin embargo, todavía el 75% de la población que acude a un nutricionista para perder peso ha probado antes una dieta milagro. Se trata de pautas de alimentación a las que la gente se suma por "moda" y que suelen ser patrones sustitutivos, dietas con una alta restricción calórica que se complementa con diuréticos y laxantes o las llamadas disociadas o mono dietas, que eliminan algún nutriente esencial.

Así, señala que el déficit de vitaminas y minerales, la falta de fibra dietética y de una correcta hidratación, la generación de situaciones de ansiedad o estrés que provocan "atracones" posteriores y el sentimiento de culpabilidad o la creación de malos hábitos y patrones de alimentación erróneos son solo algunas de las consecuencias que no son tenidas en cuenta cuando se comienza a seguir una dieta milagro.

