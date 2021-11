El Juzgado de Betanzos decreta el sobreseimiento de la causa contra los 19 de Meirás

El Juzgado de instrucción número 2 de Betanzos ha sobreseído, de forma provisional por el momento, la causa abierta contra los 19 de Meirás, militantes del BNG y la CIG que realizaron la ocupación simbólica del Pazo de Meirás en agosto de 2017 para reclamar su devolución al patrimonio público. Contra este auto cabe recurso por parte de los Franco ante la Audiencia Provincial.

La magistrada considera que no puede determinarse la relación de los encausados con los daños declarados ni su responsabilidad genérica o colectiva. Señala también que no aparece "debidamente justificada la perpetración de los delitos" ni una persona concreta a la que acusar. Basa su resolución en los argumentos del Tribunal Supremo, que en marzo de 2021 decretó el archivo de las actuaciones contra uno de los inculpados, el diputado del BNG Néstor Rego, por su condición de aforado. La magistrada recuerda que el alto tribunal consideró que no concurría delito de odio aducido por la familia Franco, ni tampoco un delito de allanamiento de morada señalando incluso que en el momento de los hechos se estaba desarrollando una visita guiada al Pazo de Meirás. El auto recuerda también que el Supremo no admite el delito de daños producidos en la cubierta y los muros porque no puede ser individualizado y no resulta acreditada la "intención dolosa" por parte de los partícipes en la reivindicación.

Los afectados consideran este auto una "victoria" para que las instituciones pública actuaran para "poner fin a más de 80 añs de ignominia". Piden que se agilice el proceso judicial para que el Pazo de Meirás sea transferido a la administración gallega para honrar la memoria democrática de Galicia. Recuerda que el espolio de la Dictadura afectó también a otros bienes que hay que recuperar, como la Casa Cornide de A Coruña y las esculturas del Pórtico da Gloria, aún en litigio.