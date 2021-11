Casado: "El sector del Rioja debe estar más preocupado que ayer ante el ataque del PNV"

El líder de los populares, que ha estado en La Rioja para reunirse con agentes del sector, ha acusado al Gobierno central de "vender" a la Denominación de Origen Calificada Rioja ante las peticiones de los nacionalistas.

De hecho, Pablo Casado ha llegado a afirmar que este ataque al Rioja lo ha parado el Partido Popular y Bildu con sus votos a favor. "Es verdad que no es nuevo que el PNV quisiera disgregar la Rioja Alavesa de la DOCa Rioja. Lo que sí es nuevo es que el Gobierno de España se haya prestado a esa negociación y que no haya sido tal y como ha dicho Aitor Esteban hasta que el Partido Popular ha puesto pie en pared cuando se han echado atrás", dice Casado.

El líder de los populares asegura que lo que no puede hacerse es dividir a nivel político lo que está unido por la orografía y el clima. "Lo que no puede hacerse es que lo que solo separan los ríos y los montes, ahora los políticos queramos pintar en el mapa lo que la orografía tiene hace un siglo determinado. Yo creo que esta ingeniería social, sea agrícola, sea lingüística o sea administrativa no conduce más que al empobrecimiento".

Pablo Casado también se ha referido al Congreso Regional del Partido Popular que se celebrará a partir del mes de febrero. Dice Casado que tiene plena confianza en el Partido Popular de La Rioja. "Mi apoyo al PP de La Rioja y a los plazos fijados por la junta directiva nacional y sinceramente, no sé si llegará una candidatura, una y media, dos o cuatro, porque para eso están las primarias, para que haya democracia interna, que se presesente quien quiera y que el que gane tendrá todo el apoyo de la dirección nacional", remarca.