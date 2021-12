"Ni he ido a mear": la viral respuesta de un sanitario a las acusaciones de Ayuso

Las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el trabajo de los sanitarios, han generado una gran reacción en el colectivo. Muchos médicos han criticado las palabras de la líder regional e, incluso, exigido disculpas a través de plataformas como change.org.

La presidenta madrileña llegó a afirmar en una entrevista en EsRadio que el colapso de los centros de salud de la Comunidad se debe a la falta de trabajo por parte de algunos sanitarios, así como a boicots puntuales de parte del personal que intenta "llevar la ideología" a sus centros de trabajo.

Hoy he hecho boicot en mi centro de salud. 120 pacientes covid. EPI desde las 8 de la mañana. No he desayunado ni he ido a mear. Además unas 10 llamadas externas de pacientes. Por cierto la mayoría muy agradecidos por el trabajo que estamos haciendo. Si, hoy he hecho boicot. — El Galeno 🇪🇸🇪🇺 (@galenodefamilia) December 21, 2021

Sin embargo, ha habido profesionales que han contestado de forma contundente a la presidenta, como es el caso del usuario de Twitter El Galeno, médico de familia —según su perfil en la red social—. "Ni he ido a mear", le ha asegurado este profesional sanitario a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Hoy he hecho boicot en mi centro de salud. 120 pacientes covid. EPI desde las 8 de la mañana. No he desayunado ni he ido a mear. Además unas 10 llamadas externas de pacientes. Por cierto la mayoría muy agradecidos por el trabajo que estamos haciendo. Si, hoy he hecho boicot", le ha respondido el médico de familia.

La publicación de El Galeno ha superado, por el momento, las 17.000 interacciones en Twitter, y cientos de personas han respondido a las palabras del usuario en la misma red. "Si os faltan al respeto a los médicos de esta vergonzosa manera, entonces, a mí como ciudadano me están faltando al respeto también", reza uno de los comentarios.

"Gracias por el esfuerzo y mucho ánimo. A ti y a todos los que conforman la sanidad pública: telefonistas, limpieza, auxiliares, enfermeras. Gracias a todos por estar; aun teniendo en contra a quien debería cuidarios y, con frecuencia, a quienes cuidais. Ojalá cambiemos esto", reflexionaba otro usuario.



Ayuso, que llegó a asegurar que "no todos los médicos quieren trabajar", ha sido duramente criticada también por sus palabras acerca de una futura investigación de la saturación de los centros de salud; situación que la presidenta achacaba ayer el EsRadio a la actitud de algunos sanitarios. "Los ciudadanos no tienen que estar esperando haciendo colas y en algunos centros de salud no cogen el teléfono, se cuelgan o, de repente, no hay médicos. Lo vamos a investigar", dijo la presidenta.