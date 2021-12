Los ganaderos vuelven a colapsar Oviedo "por el futuro del campo"

Más de 1.000 ganaderos y cerca de 500 tractores y camiones han colapsado este mediodía Oviedo, en la segunda gran manifestación para exigir que se les escuche y que los políticos pongan soluciones a la gran crisis del sector y del campo en general. A la subida de los costes de producción se unen los bajos precios que reciben por la leche y la carne y otros problemas como el lobo y el abandono de la zona rural. Están hartos, insisten, y piensan seguir luchando con movilizaciones o incluso parando el sector.

Niños participan en la gran manifetación ganadera celebrada en Oviedo por el futuro del sector / Alejandra Martínez

Ha sido una manifestación multitudinaria en la que ganaderos a pie o en sus tractores han hecho sonar de nuevo los cencerros en la capital asturiana. Han hecho mucho ruido por el centro de Oviedo donde han recibido el apoyo de los viandantes que les han aplaudido durante su recorrido por la calle Uría hasta llegar a la Junta General del Principado, y tras rodear el parlamento asturiano se han concentrado ante la sede de la Presidencia regional en cuya escalinata han colocado calaveras de ganado y han arrojado sangre para simbolizar los daños del lobo. Son muchos los problemas que acucian al campo y a sus trabajadores tal y como explican Verónica, Francisco o Alberto, de una asociación de ganaderos de Galicia que han viajado a Oviedo en apoyo de sus compañeros asturianos. Todos tienen claro que si no les escuchan y no se ponen soluciones a los altos costes de producción y a los bajos precios de los productos ganaderos como la leche o la carne el sector no aguantará e irá a la ruina con todo lo que ello conlleva.

Los ganaderos escenifican ante el Palacio de la Presidencia regional los daños que el lobo causa en sus cabañas / Alejandra Martínez

Al frente de esta esta segunda gran manifestación el colectivo Asturias Ganadera, y su portavoz Xuan Valladares, que exige de nuevo una reunión con el presidente del gobierno asturiano, Adrián Barbón, porque ellos tienen propuestas concretas para solventar la grave crisis del campo y porque están hartos, ha dicho, de que se les ningunee por no representar a los sindicatos tradicionales. Ellos se rebelan y dicen ser interlocutores válidos, porque como ganaderos sufren la realidad del sector en carne propia.

Un xatín acompaña a una ganadera en la manifestación del sector por la calle Uría de Oviedo / Alejandra Martínez

Las organizaciones agrarias como COAG, ASAJA y UCA, han sido los grandes ausentes en esta segunda gran manifestación del campo, que según han indicado los convocantes de Asturias Ganadera y los propios ganaderos no será la última porque no pararán hasta que los gobiernos central y autonómico les escuchen. Hoy han sido como hemos dicho más de 1.000 personas de largo, y cerca de 500 tractores y camiones.