Inés Rey exige a Xunta y PP que no haga "regates ni ruido" con el proyecto de la fachada marítima de A Coruña

El Concello de A Coruña no consigna ninguna partida en los Presupuestos de este año- los prorrogados de 2020- para la compra de los muelles de Batería y Calvo Sotelo porque el protocolo con el resto de administraciones todavía no está firmado, según ha declarado hoy la alcaldesa, Inés Rey. Tras el pleno de ayer en el que, a iniciativa del BNG, el Ayuntamiento no destinará fondos para la adquisición de terrenos portuarios, Rey ha explicado que el Ayuntamiento no puede dar ese paso mientras Xunta y Autoridad Portuaria no concreten sus cantidades. Cantidades que están pendientes de tasación.

La regidora coruñesa pide a la Xunta y al PP que no intenten sacar rédito político ni hacer "regates cortos y ruído" en un asunto de tanta importancia para el futuro de la ciudad.

La primer edil ha reiterado que la negociación del PSOE con Marea Atlántica sobre los Presupuestos culmirá en breve y que el acuerdo estará firmado "en pocas semanas". El nuevo año comenzó con los Presupuestos prorrogados de 2020.