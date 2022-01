Nutricionistas en contra de las dietas: "Nuestro cuerpo no sabe que el estándar de belleza es Kim Kardashian"

Victoria Lozada es la autora del libro sobre nutrición 'Por qué comes como comes' y la persona detrás de la popular cuenta en Instagram @nutritionisthenewblack en la que apuesta por romper con la llamada cultura de la dieta porque asegura que es algo que no se puede mantener a largo plazo. Considera que lo importante es realizar un cambio de hábitos, pero que no se enfoque en la restricción ya que puede resultar dañino tanto físico como psicológico.

Afirma que con las dietas al principio sí se pierde peso, pero con el tiempo también se pierde músculo y calorías, lo que puede desembocar en un problema de ansiedad y salud mental. "Queremos que la gente pueda adquirir nuevos hábitos, que incorporen productos frescos y una dieta que se adapte a su estilo de vida, trabajo y horarios, pero que no sea restrictiva". Privar al cuerpo de comida puede provocar incluso problemas metabólicos y el llamado efecto rebote. Por eso, Lozada aboga por una alimentación intuitiva y consciente.

"Nuestro cuerpo no sabe que el estándar de belleza en 2021 es Kim Kardashian. Cuando hacemos una dieta, nuestro cuerpo lo percibe como si fuera una agresión", afirma. En su trabajo también trata la dismorfia corporal, es decir, la visión distorsionada que se tiene del aspecto físico frente a un espejo; un problema que atribuye a la sociedad actual que cada día empuja con más fuerza a alcanzar estándares de belleza imposibles. Algo que también suele tener peores consecuencias en los más jóvenes y que, unido a un mal uso de las redes sociales, puede incluso provocar brotes de trastornos en la conducta alimentaria.