Las 20 mejores canciones internacionales

Un año más tenemos que advertirlo: en esta lista no vas a encontrar las canciones más escuchadas del año como Sin Pijama, Te boté ni Me niego. Nosotros no trabajamos el reggaetón, aunque se pueda colar en alguno de nuestros temas. Es probable que algunas de las canciones que en Fuego y Chinchetas consideramos "lo mejor del año” no hayan llegado a tus oídos. Eso precisamente es lo bonito de esta selección: que, aunque se esté acabando el año, tengas la oportunidad de descubrir lo que te has perdido.

El 2018 ha sido un año interesante musicalmente: veteranos como Jack White o The Cat Empire han sacado disco, hemos descubierto grupos como La Luz o Fiero, se vuelve a colar un tema de Parcels –nuestra debilidad- en la lista y se nota que, al ser uno más en el equipo, la selección se ha abierto a sonidos más pop (sí, más todavía). Tras una ardua deliberación, esta es nuestra selección:

20. Perro (Fiero)

El sonido más crudo y rockero de Fiero aparece en su nuevo disco ‘Cuero’. La banda argentina, concretamente de Buenos Aires, también encuentra aliento en el pop y el blues para acabar mostrando “los dientes” con este furioso tema llamado Perro. Una propuesta que apuesta por un baile lleno de nuevas texturas.

19. Toy (Young Fathers)

Cocoa Sugar, el tercer disco de estos raperos escoceses (dos de ellos, de origen africano) quizá sea lo más excitante y prometedor que le ha pasado a la música británica desde el debut, casi sincronizado, de Django Django y Alt-J. Ya han compartido gira con Massive Attack, han formado parte de la banda sonora de Trainspotting 2 y hasta han ganado un Mercury Prize. Pero el hecho de tener a la crítica a sus pies aún no se ha traducido en un éxito que les acerque, ni remotamente, a bandas como Gorillaz o Major Lazer. Curioso, sin duda, porque basta con una escucha para comprender que Toy es buena mierda.

18. Little Dark Age (MGMT)

Hay vida más allá de ‘Oracular Spectacular’ y su Kids. Los americanos MGMT dejan su lado más amargo de su última etapa y se acercan al ‘synth pop’ ochentero que incluso llega a recordar en algunos aspectos a los Pet Shop Boys. Un vuelco inesperado a su estilo, muy bien recibido, que permite que sus excentricidades ya hayan alcanzado todas las tendencias que están cerca de la mano de su vocalista Andrew VanWyngarden.

17. Part Boy (Marlon Williams)

A sus 28 años, este músico neozelandés ya cuenta con una discografía bien nutrida: tres discos junto a Delaney Davidson, cuatro al frente de la banda The Unfaithful Ways y, tras la publicación del brillante Make Way For Love, otros dos en solitario. Todo un talento que recuerda a Elvis Presley en baladones como What’s Chasing You o a Anhoni en la fragilidad de composiciones como Can I Call You, pero al que también comparan con Roy Orbison o Richard Hawley. Party Boy suena a clásico moderno. Aquí hay fiesta para rato.

16. My Boy (Twin Fantasy) (Car Seat Headrest)

Will Toledo, líder de la banda, ya publicó este tema en Bandcamp allá por 2011, sin embargo, no es hasta este año cuando esta ‘Twin Fantasy’ ha alcanzado su gran madurez. Car Seat Headrest, aupados por la crítica norteamericana, son unos de los exponentes del ‘lo-fi’ y además embadurnan de una nostalgia y un sentimentalismo que les hace aún más carismáticos.

15. Loose Teeth (La Luz)

Loose Teeth es un tema que suena a guateque pero que está compuesto por cuatro chicas jovencísimas de Seattle que se hacen llamar La Luz. Viven en Los Ángeles y el rollo surfero también está patente en la canción, con toques de western. Aunque este 2018 han publicado su tercer álbum, para nosotros han sido uno de los descubrimientos del año. Ahora tenemos que esperar a que incluyan España en su gira y les podamos ver en directo.

14. The Man (Goat Girl)

El debut de estas cuatro londinenses curtidas en los clubs del sur de la ciudad incluye 19 canciones, cada una con su pequeña ración de rabia y de guitarreo, pero el estribillo más infeccioso es el de The Man, un jitazo indie rock que suena a los primeros The Libertines, pero sobre una tabla de surf. Si a uno ya le entran ganas de ponerse a saltar y empujar estando sentado frente a un ordenado, a primera hora de la mañana, ¿qué puede pasar cuando la toquen en un gran festival?

13. Danny Nedelko (Idles)

Se trata de un tema a favor de la inmigración, de hecho su título es el nombre de un amigo ucraniano de la banda. Este grupo británico de punk-rock lo ha reventado con su segundo dísco ‘Joy as an Act of Resistance’. Este rock agresivo se recarga de gran cantidad de mensaje en sus letras -sobretodo posicionado hacia la izquierda- que esta canción se marca claramente antixenófobo.

12. Heart Attack (Tune-Yards)

La base electrónica regada con el piano que se repite, los vientos que se cuelan y, sobre todo, el torrente de voz de Merrill Garbus hacen de esta canción una obra de arte. Heart Attack es tan enérgica que es perfecta para salir a correr o, simplemente, para darlo todo en una discoteca. El ataque al corazón de la emoción no se descarta.

11. Tieduprightnow (Parcels)

Nos encantan tanto este positivismo y funky ochentero de los australianos Parcels que vuelven a colarse en la lista de Fuego y Chinchetas (el año pasado fueron, nada más y nada menos, que nuestro nº1 de 2017). Tras sacar su primer disco al mercado, esta canción de pop retro te catapulta a los momentazos que has disfrutado en el verano. ¿Qué más se le puede pedir a un grupo bendecido por Daft Punk?

10. Kila (The Cat Empire)

Es difícil quedarse con una canción del último disco de The Cat Empire. Sus temas son una fiesta, cada una en su estilo. Kila, tiene un toque carnavalero e, incluso, cubano que contagia el buen rollo desde el principio. Si hiciéramos lista de los conciertos del año, seguramente el paso de The Cat Empire por España este otoño estaría en el ránking de los mejores.

9. Ce Paradis (The Pirouettes)

The Pirouettes es un dúo francés de un chico y una chica muy jóvenes que dialogan en sus canciones con base de electro pop. Ce Paradis es una canción luminosa y, como su título presagia, tiene una melodía que podría ser la que sonara en un hipotético paraíso, al menos en el nuestro.

8. Lemon to a knife fight (The Wombats)

Liverpool sigue dando buena música y de lo mejorcito que hay en la actualidad es The Wombats, una banda formada por tres chicos-uno de ellos noruego- que tienen ya cinco discos. El último, Beautiful People Will Ruin Your Life, esconde este tema, Lemon to a knife fight, lleno de sonidos del pop británico tradicional pero, al mismo tiempo, fresco. Una canción para cualquier otra del día.

7. Lemon Glow (Beach House)

Quizás sea uno de los grupos que mejor desarrolla el ‘deam pop’, pero con su séptimo disco, ‘7’ -casualmente igual que el puesto que ocupa en nuestra lista-, han conseguido adentrarse en una psicodelia más enmarcada en la conexión emocional. El dúo de Baltimore (Estados Unidos), en este single, mantiene una tensión que empuja va empujando al oyente con unos sintetizadores que te envuelven en una atmosfera oscura y sensual.

6. Don’t miss it (James Blake)

James Blake se ha ganado el puesto del mejor cantante triste del mundo. Su voz, a medio camino entre llorar y cortarse las venas, y sus letras, llenas de melancolía, son el manual de la nostalgia. Don’t miss it es el paradigma de todo eso. La canción triste perfecta.

5. You Get (Cat Power)

You Get es la enésima demostración de que, para hacer una gran canción, a veces basta con una voz y una guitarra. Tras seis años sin sacar disco, Chan Marshall retoma su carrera volviendo a los orígenes. Probablemente, una respuesta instintiva a las dudas de su discográfica de siempre (Matador), resueltas con una mudanza (a Domino) y, como siempre, con mucho talento. Hay que empezar a situar a Cat Power entre las grandes figuras del rock del siglo XXI, junto a PJ Harvey o Nick Cave.

4. Total Football (Parquet Courts)

Puede que la música de Parquet Courts no suene excesivamente elegante ni sofisticada, pero además activar y emocionar, transmite muy buen rollo. Una cualidad de la que carecen la gran mayoría de las últimas grandes bandas de rock de Nueva York y que, con un ojo puesto en The Offspring y otro Franz Ferdinand, quizá debería reivindicarse más. Su sexto disco, Wide Awake!, producido por Danger Mouse (Red Hot Chili Peppers, U2 o The Black Keys), arranca con este temazo, conocido también como la canción del “Fuck you, Tom Grady!”.

3. Over and over and over (Jack White)

Boarding house reach es el tercer álbum de Jack White como solista y el más crudo de todos. En temas como este, Over and over and over, las guitarras suenan potentes y se atreve a experimentar con las voces: él canta rapeando y se cuela de vez en cuando una especie de coro operístico. Tenemos Jack White para rato. Este disco demuestra que sigue dispuesto a seguir innovando.

2. Teenage Fantasy (Jorja Smith)

Que te comparen con Amy Winehouse no es fácil, pero esta joven británica -de tan solo 21 años- se ha convertido promesa del soul y R&B. Con su debut con ‘Lost and Found’ ha enamorado a la crítica y sobresale con este tema dedicado a un amor fallido en la adolescencia. Jorja es una joya que ya reluce por sí sola aunque parece que esto solo es el principio de una auténtica estrella.

1. Over the Midnight (Jonathan Wilson)

Quien haya descubierto a Jonathan Wilson en 2018 podría pensar que se trata de una escisión de The War On Drugs porque sus canciones comparten una misma atmósfera melódica, pero este músico californiano lleva ya muchos años forjando su sonido. Después de haber trabajado (como músico o productor) para Elvis Costello, Bonnie ‘Prince’ Billy o Conor Orbest, la publicación de su tercer disco (Rare Birds) debería marcar un antes y un después en su carrera. Los 8 minutos de Over The Midnight, con su base de pop atemporal y su cuidada producción, son toda una obra maestra.