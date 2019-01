El número dos del PP se niega a calificar de machista la violencia contra la mujer

Escucha la entrevista completa en 'Hora 25':

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pasado este miércoles por el programa Hora 25 para valorar el pacto de investidura alcanzado con Ciudadanos y Vox para que el candidato Juanma Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía. Unos acuerdos en los que dice sentirse representado. "En una negociación, más que de posiciones debemos hablar de necesidades. Teníamos la necesidad de firmar un documento en el que no sintiésemos representados. En todas ellas me siento plenamente identificado y creo que quienes nos han votado también", ha afirmado el número dos de los populares.

En el documento pactado con Vox, el PP se compromete, entre otras cosas, a promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica. "No tengo ningún problema, de hecho yo promuevo esto", ha afirmado García Egea, que ha recordado que ya el PP en un acto en Ávila propuso una ley similar.

Familia y violencia de género

Otro de los acuerdos con la formación de ultraderecha incluye la creación de una Consejería de Familia, algo que Teodoro García Egea ha justificado. "Es importante que la familia, que es el núcleo vertebrador de la sociedad, no pierda su esencia. Yo creo que deducciones para familias numerosas, para madres que tengan hijos, para que se pueda conciliar mejor… Hasta la gente de Podemos tiene familia. Creo que encargarse de cuidar, preservar o ayudar al núcleo al que acudimos cuando tenemos problemas es algo objetivamente bueno", ha comentado.

Respecto a la violencia machista se ha mostrado más ambiguo. El secretario general del PP se ha negado a hablar directamente de violencia machista y ha justificado de esta manera que finalmente la derogación de las leyes de violencia de género no se haya incluido en el acuerdo con Vox. "Este tema es demasiado importante y delicado como para abordarlo con tan poco margen de tiempo. Estamos hablando de que hay mujeres que pueden estar siendo agredidas en su entorno familiar. Los poderes públicos deben garantizar que estos casos se cumplan con la mayor premura. Esta ley viene a garantizar eso. Que los niños no sufran y que las mujeres estén protegidas. Todo lo que sea mejorar eso, estamos abiertos, pero no podemos abordar en una investidura un tema tan delicado como este. Esto no es que una empresa deba una factura. Son personas que son agredidas por alguien que vive con ella 24 horas y que encima tiene niños al cargo", ha reiterado Teodoro García Egea, que ha hablado de diferentes tipos de violencia.

"Hay un problema de violencia. Luego dentro de esto podemos calificar los tipos de violencia. Para mí, los agresores son agresores y las víctimas, víctimas. Este pacto reconoce un problema importante y es que durante la convivencia hay mujeres que son agredidas y que en muchas ocasiones tienen hijos a su cargo. Si hay que proteger a otras personas que también son víctimas de violencia, tenemos la obligación de atender esas realidades. Pudieran ser distintas, pero no me pongo líneas rojas", ha añadido.

Inmigración

También ha sido cuestionado por la inmigración. En el primer documento que Vox entregó al PP, se pedía la expulsión de 52.000 migrantes, una premisa que ha desaparecido del documento final. "En el acuerdo hay un claro mensaje que hemos venido predicando durante mucho tiempo. La inmigración debe ser legal, ordenada… Creo que nadie está a favor de la inmigración ilegal ni de las mafias que trafican con personas y contra eso nos hemos comprometido a luchar. También a trabajar en el origen", ha señalado.

"No tengo esos datos. Eso no aparece en el documento actual porque los datos que se plasman en documentos deben estar plenamente contrastados. Debemos comprometernos a cumplir con la ley", ha sentenciado.