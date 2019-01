'El Florida', el hotel desde el que se contó la guerra civil española

El Hotel Florida estaba en la Plaza de Callao en Madrid. Proyectado por el arquitecto Antonio Palacios, se inauguró en 1924 y cerró sus puertas en 1964 . En su espacio se construyeron unos grandes almacenes, Galerías Preciados, que luego serían adquiridos por El Corte Inglés. Pero sus 40 años de historia fueron muy intensos.

Pronto se convirtió en espacio referente de las letras. Eran habituales los banquetes literarios, Federico García Lorca representó muchas de sus obras en sus salones y Miguel de Unamuno se hospedaba allí muy a menudo.Pero fue durante la Guerra Civil y el asedio a la ciudad de Madrid cuando el Hotel Florida se convierte en una de las primeras estancias de los corresponsales de guerra de la historia, como luego lo serían en conflictos más recientes el Continental Palace de Saigon, el Commodore de Beirut, el Palestine de Bagdad o el Holiday Inn de Sarajevo. Por sus habitaciones pasaron Antoine de Saint-Exupéry, John Dos Passos, Robert Cappa, Gerda Taro, André Malraux, Henry Buckley, Nicolás Guillén o Pablo Neruda entre otros. Incluso Ernest Hemingway escribió desde una de sus habitaciones la obra "La quinta columna".

Hoy, en el 95 aniversario de la construcción del Hotel Florida y el 55 de su demolición, el Ámbito Cultural de El Corte Inglés y la revista Froterad rinde homenaje a su historia. Su director, Alfonso Armada, cree que "las mejores crónicas de la guerra civil española se escribieron desde sus habitaciones. Ramón Buckley, hijo del corresponsal británico Henry Buckley que también se hospedó en el Hotel cuenta que su progenitor no buscaba el periodismo objetivo, sino la pura propaganda, "querían la intervención, motivar que los aliados interviniesen". Pero eso no ocurrió, dice, y lo pagaron. "Para mi padre la no intervención fue como un fracaso personal" dice Ramón sobre Henry Buckley, al que Alfonso Armada considera uno de los grandes reporteros de guerra del siglo XX. El autor de "Vida y muerte de la República Española" murió en 1972 y no pudo ver la vuelta de una democracia a España que él esperaba desde 1945 cuando The Daily Telegraph lo envió a España pensando que Franco se iba a rendir y huir del país.

Como homenaje al Hotel Florida, el programa La Ventana de la Cadena SER ha recreado una conexión desde su interior en 1938 para posteriormente unir la década de los 30 con el año 2019. Del estado de guerra, a la búsqueda de una ganga en las rebajas en el mismo espacio y en tiempos diferentes.