En este clima enrarecido sonó anoche como una advertencia moral el discurso del filósofo Emilio Lledó en homenaje al centenario escritor Juan Eduardo Zúñiga que, como él, vio en la Gran Vía, durante la guerra, el cartel de 'No pasarán'. Pero pasaron, dijo Lledó. Hoy vivimos en medio de una diatriba hosca, como si aquello no hubiera sucedido, y otras veces se dice 'No pasarán', pero están pasando. Lledó sobrecogió a un auditorio, el del Cervantes, sobre el que flotó como una metáfora histórica y literaria su noble grito de aviso.

