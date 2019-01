Las ocho mil falsedades de Trump

Trump ha lanzado más de ocho mil afirmaciones falsas o engañosas en los dos años que lleva como presidente de Estados Unidos. En el ecuador de su mandato, el Washington Post, el diario que verifica sus discursos, ha publicado el análisis resultante de la base de datos “The Fact Checker” que contiene todas las declaraciones sospechosas emitidas por Trump.

En 730 días ha alcanzado las 8.158 mentiras, 6.000 de ellas durante su segundo año en el cargo. Esto hace una media de casi 6 afirmaciones engañosas o falsas cada día durante el primer año de mandato y el triple durante su segundo año. Todas ellas se pueden consultar en los gráficos interactivos del diario.

Hemos analizado este amplio trabajo de verificación con Elías López, jefe de opinión internacional del Washington Post. “Todos los políticos manipulan los hechos y tienden a doblar la verdad a su favor, pero lo que vemos con Trump es una táctica porque miente hasta que se lo cree, y lo más importante es que se lo cree parte de su base de apoyo”, asegura. Lo curioso del caso de Trump, opina López, es que repite estas falsedades. “Uno nunca puede decir que un político miente”, pero esta operación de verificación que realiza el periódico simplemente explica que lo que dice Trump es falso, sin entrar a decir si miente a conciencia o sólo desconoce los hechos, por eso el hecho de que Trump repita una mentira a pesar de que se le explica que no es verdad y lo desmientan sus agencias, hace obvio que “es una estrategia política”.

En los primeros 100 días, el presidente realizó 492 afirmaciones que no eran verídicas. Y logró superar ese número solo en las primeras tres semanas de 2019. En octubre, antes de las elecciones de medio mandato, hizo más de 1,200 afirmaciones falsas o engañosas.

La mayor fuente de afirmaciones engañosas es la inmigración, con un recuento que llega a las 1.433, incluyendo las 300 citas de las tres semanas. Algunos ejemplos, según publica el Washington Post, son los recogidos del discurso del último día del segundo año de Trump en el cargo. Entre las 12 afirmaciones falsas que se detectaron están:

· "La heroína, ella sola, mata a 300 estadounidenses por semana, el 90 por ciento de ella llega por nuestra frontera sur".

Frente a esta afirmación, el diario recoge que, si bien el 90 por ciento de la heroína vendida en los Estados Unidos proviene de México, “prácticamente toda proviene de puntos de entrada legales. ‘Un pequeño porcentaje de toda la heroína incautada por [Aduanas y Protección Fronteriza] a lo largo de la frontera terrestre fue entre Puertos de Entrada’, según dice la Administración de Control de Drogas en un informe de 2018. Así que el muro de Trump haría poco para detener el tráfico de drogas”.

· "Si construimos un muro de acero transparente y completamente diseñado en nuestra frontera sur, la tasa de criminalidad y el problema de las drogas en nuestro país se reduciría rápidamente y en gran medida. Algunos dicen que podría reducirse a la mitad".

El Washington Post asegura que esta afirmación “es simplemente ridícula”. No hay evidencia que sugiera que se reduciría la criminalidad y el problema de las drogas. “La mayoría de los inmigrantes indocumentados no cruzan ilegalmente la frontera sur, los inmigrantes indocumentados no cometen delitos en una tasa más alta que los ciudadanos de los Estados Unidos, y las drogas fluyen a través de la frontera principalmente a través de puntos de cruce legales”, sostiene el reporte.

Elías López cree que “Trump es el maestro de un estilo de hacer política muy populista, que llegue a lo más crudo de la emoción de las personas, y no está operando en el mundo de los hechos. Él quiere que la gente piense y sienta que lo que él dice es cierto”.

Las afirmaciones sobre política exterior (900) y comercio (854) ocupan el segundo y tercer lugar, seguidas de las afirmaciones sobre la economía (790) y el empleo (755). Pero también hay una categoría que incluye ataques engañosos a los medios o personas que el presidente percibe como enemigos y que suma 899 falsedades pronunciadas por Trump. Por ejemplo, en materia de política exterior Elías López destaca los ataques de Trump contra la OTAN, su percepción ante las acciones de Rusia en Ucrania… y cree que “las mentiras de Trump revelan mucho sobre su manera de ver el mundo y su sesgo ideológico” y que “hay mentiras que dice para movilizar a su base y crear una respuesta emocional hacia sus políticas”.

La investigación de la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 ha sido otro de los temas sobre los que más falsedades ha lanzado Trump. Ha llegado a afirmar 192 veces que se trató de un engaño perpetrado por los demócratas. Asimismo, hasta 127 veces repitió que asegura el mayor recorte de impuestos en la historia de los EEUU, cuando los datos del Departamento del Tesoro muestran que se ubicaría en el octavo lugar. La mentira más loca y ofensiva para Elías López es “la de que los inmigrantes que estamos aquí somos asesinos y violadores”, que es con la que Trump abre sus mítines y “establece su marca política, y es la más peligrosa de sus políticas”, asegura el periodista, por los estereotipos que crea para denigrar a los inmigrantes.

La caravana de migrantes vuelve a la carga

Cerca de 1.000 centroamericanos, en su mayoría hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, han llegado a México en los últimos días rumbo a Estados Unidos. Forman parte de la primera caravana migratoria del año.

Allí está trabajando la ONG Ongi Etorri, y colaborando con esta iniciativa social en apoyo a la defensa de los ciudadanos migrantes se encuentra Mariana Zaragoza. Es coordinadora del programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana. Una de sus funciones, asegura, es “proteger albergues y defensores a lo largo de toda la ruta migratoria”. Ahora están monitoreando la situación de la caravana, documentando y publicando cada día lo que ocurre.

Mariana explica que esta última caravana, que prefiere llamar “éxodo migrante”, se empezó a gestar desde noviembre, cuando salieron los primeros grupos. Entonces “ya existían rumores de que para el 15 de enero de 2019 iba a salir una segunda etapa” del éxodo migrante desde Honduras.

Algunas compañeras acudieron a Honduras para caminar con la caravana desde San Pedro Sula. Calculaban que saldría el día 15, pero Mariana asegura que desde la noche del 14 de enero ya empezaron a partir algunas personas, reunidas en la central de autobuses de San Pedro Sula. “Empezaron a salir por grupos pequeños hasta encontrarse en la frontera entre Honduras y Guatemala, donde fue el primer evento fuerte en el que se puso una barrera policial” que impedía el paso, explica Mariana. Y asegura que se estaba “criminalizando mucho a los padres con sus niños menores que fueran caminando” y recuerda casos de mujeres que viajaban huyendo de la violencia doméstica y a las que se les impedía pedir protección.

Ya llevan varios días llegando a la frontera con México, donde la respuesta ha sido “sorprendente, muy diferente a lo que pasó el año pasado”, asegura Mariana. El cambio de gobierno en México se nota en la diferente política migratoria, explica, porque mientras que el año pasado en la frontera “se les recibió con gases lacrimógenos, se cerró el puente y la gente se quedó varada en el puente y se aventó al río”, esta vez el gobierno de López Obrador convocó a las ONG y les informó de que “en esta ocasión no iba a haber portazo, que les iban a recibir con las puertas abiertas” y así se hizo, entregando a los migrantes tarjetas de visitante por razones humanitarias, un tipo de visado que “antes solo se daba a personas víctimas de delitos o con la condición reconocida de refugiados”. Además, la Administración Trump y el nuevo Gobierno de Obrador acordado que México acoja a los migrantes hasta que resuelvan sus trámites en Estados Unidos a cambio de que EEUU invierta en el desarrollo del sur de México.

Es importante recordar que estas personas huyen de la violencia y la miseria en sus países. Mariana cree que “este éxodo destapa a todos estos gobiernos oligárquicos neoliberales que lo único que han hecho es ver por ellos mismos y olvidarse de su pueblo”. Y recuerda que la migración que transita por México desde hace años es muy superior al número de personas que van en la caravana.