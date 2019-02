Fraude en los seguros

“Un seguro anti inundaciones…¡pero no cubría la lluvia!”

Este domingo hemos hablado con el experto Carlos Lluch sobre seguros y nos han sorprendido algunos casos reales. Un seguro de hogar que cubre una cantidad importante si hay un incendio, “pero solomos cubría si se quemaba el 85% de los enseres”, contó el invitado. O el seguro de hogar que también cubría de los posibles daños por inundaciones, como pedrisco o nieve “pero no estaba incluida el agua”, como contó Lluch. Con él hemos hablado de la letra pequeña, de la importancia de “las cosas que no se dicen en una póliza”, y de la importancia de no mirar lo primero el dinero de la póliza y acudir a profesionales.

iDental: “Nadie debe pagar los créditos”

Las afectadas y afectados del cierre de las clínicas iDental han valorado, concretamente la abogada de la Plataformama de Afectados de Clínicas Dentales, Isabel Palomina, la decisión del juez de prohibir a los bancos que sigan reclamando los pagos de los créditos que habían solicitado para hacerse los arreglos. “Ya sabíamos que no tenían que seguir pagando los créditos vinculados, pero ahora está mucho más claro”, ha dicho Palomina. Se ha también quejado de la falta de ayudas de otras instituciones.

Los frutos secos son saludables

¿Hay que comer frutos secos a diario, introducirlos en nuestra dieta? Una duda de siempre, alegando que incluso son muy calóricas, pero que ahora ha cambiado: hay que consumirlas a diario. Y tienen muchas ventajas, como nos aclaró este domingo en Ser Consumidor nuestro dietista-nutricionista Juan Revenga: “aquellas que poblaciones que más consumo de frutos secos realiza tiene menor riesgo de sobrepeso que aquellos que lo incorporan en menor cantidad ”.

Además ha dicho que todas son más o menos iguales aunque dijo que nada de aquellas que están saladas, tratadas con azúcar, las fritas…

Banca: más comisiones, hipotecas más caras…

El economista Pau Monserrat nos ha hablado esta mañana de noticias como que los bancos ganan más, de las muchas comisiones que pagamos los usuarios, delas hipotecas cada vez más caras, etc.

Fraude ataúdes: “Es un caso aislado”

Vendían ataúdes caros, pero ponían los baratos a espaldas de las familias. El presidente de UCE de Castilla y León, Prudencia Prieto, ha denunciado el problema y ha dicho que “la Policía, con la que estamos colaborando, cree que ya hay al menos 6.000 afectados”. Y parece que pueden salir muchos más. También hemos hablado con el sector de la funerarias. El presidente de UCE de Castilla y León, ha dicho que “nos ha sorprendido y por supuesto que estamos ante un caso aislado. Tenemos un código ético y lo cumplimos”. La funeraria afectada no pertenece a esta asociación.