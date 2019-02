Los errores de Oriol Junqueras en su defensa: "Incluso responder a Vox habría reforzado su posición"

Escucha la entrevista en el programa 'Hora 25':

Aún no habían dado las once de la mañana, cuando el exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, se ha levantado y se ha acercado a la mesa en la que declaran los acusados en el juicio al procés independentista. Así como por la tarde, Joaquim Forn ha desplegado varios folios subrayados, Junqueras no ha puesto papel alguno delante. "Puesto que yo no voy a renunciar a mis convicciones democráticas y entiendo que las acusaciones no van a dejar de perseguirme por ello creo que me encuentro en una situación de indefensión en el sentido de que estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Por lo tanto, entendiendo que estoy en un juicio político y que soy un representante electo, no contestaré a las preguntas de las acusaciones", ha comenzado.

Así, sin ninguna anotación y negándose a responder a las acusaciones, ha empezado su interrogatorio de hora y media el exvicepresidente catalán y nada más empezar ha dibujado el marco en el que se construiría todo su alegato. En esa misma presentación, de hecho, se definía como un preso político. "Fui cesado por la aplicación de 155 y en estos momentos me considero un preso político", ha destacado. Como no ha querido responder al fiscal, el abogado del propio Junqueras ha ido centrando en eso su declaración, en construir la idea de que el juicio persigue ideas políticas.

El magistrado emérito José Antonio Martín Pallín nos ayuda a entender si Junqueras ha acertado o no con esta estrategia.

¿Crees acertada la estrategia de Junqueras, que habla de juicio político?

No, por su puesto no la comparto. ahora que soy abogado siempre recomiendo a mis clientes que contesten a todos los que están allí. Eso da muchos más matices y amplía el campo en el que se está estableciendo el debate. Yo incluso contestaría a Vox porque supone un relieve en carácter político. Las preguntas de Vox seguramente reforzarían su posición. Me parece un error. Lo que ha hecho Forn por lo menos está mucho más acertado que lo que ha hecho Oriol Junqueras.

Él dice que sentía "indefensión".

Indefensión no, es muy difícil separar lo político de lo fáctico como dice el presidente. Todo lo fáctico es político. Se está hablando de un referéndum ilegal que no se celebró porque intervinieron las fuerzas de orden público, decisiones que habían sido anuladas por el Tribunal Constitucional por ser contrarias a la Constitución pero que estaba emanadas de un parlamento y aprobadas por un Gobierno. Todo eso es eminentemente político.

¿El hecho de que cada testigo tenga una estrategia distinta puede implicar que se perjudiquen entre ellos?

No es descartable. Quedan diez por declarar y por tanto todavía no sabemos como va a evolucionar. En el aspecto de contestar o no a las acusaciones debería haber habido un acuerdo previo o por lo menos una estrategia.

Hay una gran expectación internacional en el juicio, ¿qué te parece el papel de Marchena?

Me ha parecido muy bueno porque la verdad que ha sido muy flexible, ha tenido mucha serenidad. El plano de las sonrisas no lo ofrecieron pero incuestionablemente si se gesticula ostensiblemente y se hacen muestras de aprobación o de desagrado, el presidente puede llamarles primero la atención y después, en caso de que reincidan, expulsarles de la sala. No sabemos si ha sido una simple sonrisa. Está previsto que no se pueda hacer gestos de desaprobación que rompan un poco el orden de la sala.

¿Y con lo de Vox?

Hay un debate que no es específico de Vox. Ahora, como a los partidos políticos les ha dado por ejercer de acción popular -que es un tema que habrá que reflexionar- que también lo hemos visto en temas político-económicos como la Gürtel o el caso Noos... En la Constitución dice textualmente que uno tiene derecho a no declarar y a no confesarse culpable. Pienso que habría que ver la naturaleza de la pregunta para que el presidente, el abogado o el propio interrogado digan "a esa pregunta no contesto porque me inculpa". Hacer el rechazo de plano es discutible, tampoco voy a entrar ahora en debate con la posición adoptada con el presidente pero deberíamos reflexionar sobre ese punto.