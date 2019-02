Que nadie se lleve a engaño. El presidente del Tribunal, Manuel Marchena y el resto de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han dejado meridianamente claro que es lo que va a servir para conformar la sentencia y que es lo que no se va a tener en cuenta.

Los magistrados han dejado claro en la resolución de las cuestiones previas que no hay por dónde coger la acusación de asociación ilícita que mantiene VOX porque " no tiene soporte fáctico". Han desvelado que no se van a tolerar las preguntas repetitivas, y lo han puesto en práctica en varias ocasiones al advertir tanto a la Abogacía del Estado, a los letrados de la defensa, o al propio fiscal que " no se repitan" en sus preguntas.

Los jueces van a valorar todo lo que sean aspectos fácticos. Es decir, pruebas que se puedan demostrar con hechos, y nada de nada del debate ideológico. Por tanto, la disertación política de hoy de Oriol Junqueras tiene poco aprovechamiento para los magistrados. Ha sido un alegato bien construido con su abogado pero sin apenas sustancia jurídica que pueda afianzar la presunción de inocencia de los delitos de rebelión, o sedición de los que se le acusa. Un aviso a navegantes que verá su esplendor cuando le toque el turno a los testigos con la premisa de que deberán contestar sobre hechos y no sobre opiniones políticas.

El Tribunal acepta que declaren en catalán, pero ha denegado la traducción simultánea porque crearía indefensión en el público porque no podrían escuchar "toda” la traducción. Además, los acusados llevan un año y medio sin protestar al tener que declarar en castellano durante la instrucción de este sumario.

El camino a seguir está delimitado, incluso para la Abogacía del Estado, a quien Marchena ha interrumpido en varias ocasiones para evitar la repetición de cuestiones.

Las vías del tren están señaladas y ahora depende de los participantes el seguirlas. Desde luego los acusados deberían traducir la cita que aparece escrita en el dintel de la puerta del salón de plenos y mirar a los ojos al Tribunal: "Proceda de tu rostro mi justicia y que tus ojos vean la equidad".