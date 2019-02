'El candidato', lecciones para el nuevo presidente en tiempos de Twitter y 'Sálvame'

En el programa informativo matina de 'El Cine en la SER:

Reportajes de los cuatro principales estrenos de la semana

Cine clásico con Antonio Martínez: la historia del indio Gerónimo

Televisión con Dani Garrán: 'Kingdom' y otras ficciones coreanas

'El candidato', para empezar a preparar las elecciones

Por JOSÉ M. ROMERO

Hubo un tiempo en la historia política en el que la esfera pública y privada no colisionaban. Un pacto tácito entre la prensa y los gobernantes mantenía a la opinión pública ajena a los escarceos sexuales. Ahí están Kennedy o Johnson, infieles confesos pero respetados en vida. Todo cambió a partir de los 80, la televisión de masas y el periodismo espectáculo sucumbieron a los escándalos, la moral privada como termómetro de la ética pública.

El Candidato narra el ascenso y caída de Gary Hart, la gran esperanza demócrata en las elecciones de 1988. Un joven apuesto con un discurso moderno que atraía a los jóvenes, acariciaba la presidencia tras dos mandatos de Ronald Reagan. Buena oratoria, un nuevo modelo económico basado en la tecnología, portadas de revistas. Todo se vino abajo por sus infidelidades.

En plena era Trump, Jason Reitman dirige y coescribe una cinta con aroma clásico centrada en las tres semanas de campaña que arruinaron la carrera política del que hoy, muchos consideran un visionario. El director canadiense, nominado al Óscar por Juno y Up in the air, aprovecha esta historia para reflexionar sobre el papel de la prensa, el acoso mediático y la privacidad en tiempos de Twitter con Hugh Jackman como protagonista.

'Cafarnaúm', ¿Porno sentimental?

Por PEPA BLANES

Nadine Labaki es de esas cineastas que considera que el arte tiene que ser político e intentar cambiar la sociedad. Lo dijo en su discurso de agradecimiento en el pasado Festival de Cannes, donde recogió el Premio del Jurado, en una semana dura, donde una parte de la críica, fundamentalmente la masculina, había cuestionado su enfoque sobre los refugiados y la pobreza en Cafarnaúm. Es una historia cruda, rodada con niños refugiados en campamentos de refugiados y que tiene un chocante punto de partido: un niño denuncia a sus padres por haberle traído al mundo. Cafarnaúm es el resultado de cuatro años de trabajo. La directora comenzó invesitgando y documentándose, buscando a los protagonistas en las calles. El niño protagonista Zaid Al Rafeera, huyó en la realidad de Siria a Noruega, algo que busca este personaje.

'Alita: Ángel de combate', ¿nueva saga a la vista?

Por LAURA MARTÍNEZ

Con unos ojos desmesurados y una imponente fuerza, aterriza esta semana Alita: Ángel de combate, el personaje que protagoniza la nueva superproducción de James Cameron y Robert Rodríguez, dos cineastas que rompieron los esquemas con películas como Avatar o Sin City, respectivamente. En esta ocasión, Cameron participa como guionista y productor, mientras que Rodríguez es quien dirige esta cinta de cyberpunk de aventuras y fantasía.

Alita está basada en la serie de novelas gráficas de Yukito Kishiro, y cuenta la historia de una cíborg que despierta con amnesia en el desguace de La ciudad de Hierro, la última ciudad del mundo. Allí es rescatada por Ido, que es Christoph Waltz, un ciber-doctor que logra recomponer su cuerpo y que detecta inmediatamente la gran antiguedad de su cerebro. Rosa Salazar, a quien ya vimos en el Corredor del laberinto, interpreta a esta valiente joven que posee la fuerza y los conocimientos innatos de una técnica de lucha ya olvidada, es la última guerrera de su especie.

'Perdiendo el Este', otra comedia de contrastes

Por SARA GONZÁLEZ

En Perdiendo el este, Paco Caballero, su director, nos traslada, en esta ocasión, a Hong Kong para contarnos la historia de Braulio, un joven científico que busca suerte en el país oriental. La estancia se complicará cuando el protagonista tenga que adaptarse a la cultura, a las costumbres y al idioma del país. En esta ocasión, repiten como protagonistas Carmen Machi, Julián López, Miki Esparbé, Younes Bachir y Malena Alterio. Pero, además, Perdiendo el Este cuenta con nuevas incorporaciones como las de Leo Harlem, al que ya vimos en Villaviciosa de al lado, la actriz china Chacha Huang, Silvia Alonso, Edu Soto y Fele Martínez. Todos se ven envueltos en una trama para ayudar al personaje de Julián López a quedarse en el país, a punto de que le caduque el visado.