"Que Franco salga del Valle de los Caídos es una aberración teológica"

Joaquín Montull, 77 años, es uno de los frailes más veteranos de la congregación benedictina del Valle de los Caídos, donde lleva 57 años. Es organista y, por ejemplo, tocó el órgano en el funeral de Francisco Franco.

Todo el revuelo que se está organizando en torno a la exhumación de Franco les habrá sorprendido en su vida monacal...

Sorprendernos, no, pero aquí hay una cosa. A todas las personas no les ha afectado de la misma manera. A mí, personalmente, no me ha afectado por mis conocimientos de la Sagrada Escritura. He sido profesor de Sagrada Escritura bastantes años y veo todas las cosas en un sentido trascendente. Todo es gracia, todo es historia de salvación y al fin y al cabo, aquí lo que subyace es, como diría San Agustín, el tema de las dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. Por un lado, la España cristiana, que intuye que el Valle de los Caídos es el templo de la reconciliación de las dos Españas, que es lo que quiso Franco. Y está por otro lado, la España del frente republicano que provocó al rebelión de octubre de 1934 y luego secuestró a la República. A partir de febrero del 36 llegó la España del frente republicano o Frente Popular que provocó inevitablemente el alzamiento nacional. Todos los acontecimientos yo los veo como historia de salvación, por desgracia, todo es historia de salvación. Por eso, personalmente le digo que a mi esto no me afecta nada.

Todo este movimiento, esta movida, yo la veo de la siguiente manera: la oposición de las dos Españas son los últimos zarpazos de la fiera herida, que hay que dejarla que se desangre o darle la puntilla. Que salga Franco del Valle solamente se lo pueden imaginar los que rechazan el sentido trascendente como lugar de la reconciliación de las dos Españas que tiene el Valle. Franco es lo que quiso: reconciliar a las dos Españas bajo los brazos pacificadores de la cruz, que es lo que tenemos en el decreto ley de la Fundación del 23 de agosto de 1957.

¿Ha tenido conocimiento del contenido literal de la carta de respuesta del secretario de Estado del Vaticano al Gobierno español sobre los criterios para exhumar o no exhumar a Franco?

Es lo que nos leyó, pero fundamentalmente no hay novedad. Al fin y al cabo, es la familia, es la legislación... y es la Iglesia, y aquí es el superior del monasterio el que tiene la autoridad eclesiástica en la Basílica.

En el contenido de la carta que les leyó el prior Santiago Cantera se deduce que la última palabra corresponde únicamente a la Justicia. ¿No hay ningún cambio de actitud por parte de la jerarquía del Vaticano?

Cuando se pronuncie la Justicia, entonces hablaremos. Caben los recursos ante el Tribunal Supremo. ¿Se darán o no se darán esos recursos? No lo sé. La Justicia puede resolver en un sentido o en otro sentido. Y en último término, en el supuesto de que resolviera en contra del criterio de la comunidad, nos queda toda vía Estrasburgo, que ya condenó a Polonia por una exhumación sin el consentimiento de los familiares.

¿La comunidad religiosa está dispuesta a llegar incluso hasta Estrasburgo para que no salga Franco del Valle de los Caídos?

Primero vamos a ver los acontecimientos. No voy a decir si estamos o no dispuestos porque no sabemos lo que va a suceder.

¿Cuáles son las razones de tipo teológico por las cuales creen que Franco no puede seguir ahí?

Para mí la gran razón es la siguiente. Que Franco salga del Valle de los Caídos es una aberración teológica. ¿Por qué? Una aberración teológica que un monumento creado para la reconciliación de todos los españoles, el fundador no pueda estar en el Valle de los Caídos. Eso me parece una aberración teológica. También le podía dar argumentos bíblicos que a mi me confirman que realmente que Franco de aquí no va a salir.

¿No cree que las víctimas también se merecen respeto?

Bueno, las víctimas hay que verlas también desde un sentido sobrenatural. ¡Qué le voy a hablar del profeta Isaías, el capítulo undécimo del profeta Isaías, que habla ya de los tiempos mesiánicos, que habitará el lobo con el cordero, el león con el cabrito! Porque las víctimas, que ya están en la eternidad, que ya ven las cosas desde un punto de vista sobrenatural, son las primeras, incluso las republicanas que están aquí, son las primeras, desde esta visión sobrenatural. las primeras en desear que Franco no salga del Valle. Ahora, quien piensa lo contrario es que tiene un conocimiento nulo de lo que es el evangelio, la buena nueva del Evangelio.

¿El obispo de Madrid está de acuerdo con esto?

El obispo de Madrid en esto no pinta nada.

¿No pinta nada?

No pinta nada porque somos extentos.

¿No han tenido ninguna comunicación con él?

Hemos hablado con él y el obispo de Madrid entiende muy bien cuál es nuestra postura.

Le he hablado con toda franqueza y también con toda contundencia. Hay que dejar que las cosas corran, y tranquilo, que aquí no va a pasar nada.