Arrimadas: "Estoy cansada de hacer en Cataluña lo que no hace el Gobierno de España"

“Ha caído por su propio peso”. Así ha explicado Inés Arrimadas los motivos de su salto a la política nacional. “Somos el dique de contención en Cataluña al independentismo y a Pedro Sánchez no le importa seguir con ellos”, ha señalado la líder de Ciudadanos en Cataluña.

Arrimadas ha relatado la situación que se vive en Cataluña y ha argumentado su decisión de dar el salto a la política nacional en la necesidad de llevar a Albert Rivera a Moncloa. “Vamos a por todas porque Ciudadanos tiene que gobernar España”, ha apuntado Arrimadas, que ha asegurado que seguirá siendo la voz de la mayoría social en Cataluña y ha justificado su decisión que en desde el Gobierno tendrán más herramientas para combatir el independentismo. “Estoy cansada de hacer desde la oposición en Cataluña lo que no hace el Gobierno central”, ha defendido. “Cuatro años más de Sánchez harían tanto daño que hay que poner toda la carne en el asador”.

Insultos en TV3

Arrimadas también ha sido protagonista esta semana por los insultos machistas que ha recibido por parte de Toni Albà, colaborador de TV3, que dijo que de camino a Bélgica no se pasase de largo y acabase en Ámsterdam, asegurando que allí Arrimadas tendría todos sus derechos laborales respetados (en la capital holandesa la prostitución está legalizada). “No es algo nuevo”, ha explicado Arrimadas. “Estas estrellitas de TV3, que cobran un pastizal, nos insultan todos los días, ahora de forma machista llamándome puta cuando no nos llaman fascistas. Es insoportable y hay que actuar porque se alimenta el odio desde los medios públicos”.

Negativa a pactar con el PSOE

Arrimadas también ha justificado la decisión de su partido de anunciar que no pactarían con el PSOE tras las próximas elecciones generales. “No vamos a pactar con un señor que está en Moncloa por los independentistas”, ha asegurado Arrimadas, que ha evitado hablar de la posible alianza de su partido con Vox argumentando que su partido no ha hecho ninguna concesión con la formación de extrema derecha y poniendo la pelota en su tejado. “Las fuerzas políticas que no están en el Parlamento tendrán que decidir qué gobierno quieren apoyar”.

Críticas internas a la regeneración

El anuncio del fichaje por Ciudadanos de Silvia Clemente no ha sentado muy bien, su propio compañero Francisco Egea ha criticado que no se puede regenerar fichando a una persona del PP, que ha gobernado Castilla León 32 años. Arrimadas no lo ve igual. “En nuestro partido hay primarias y la regeneración es eso. Al proyecto de Cs se está incorporando mucha gente, votantes del PSOE y PP y profesionales que saltan a la política, también gente que viene de otras formaciones”, ha asegurado. Arrimadas no ve ningún problema en sumar gente. “Esto no es una religión, si están preparados y limpios se puede sumar. Decidiran los afiliados, aquí no hay dedazos”. “Hay gente valida en otros partidos que están saliendo porque no ven la regeneración”.