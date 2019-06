Conclusiones de la semana

Esta semana, la semana de la declaración de los testigo en el jucio del Supremo, hemos dicho dos cosas aqui:

- Que en el Tribunal Supremo no se juzga al gobierno de España. Se juzga a quienes intentaron romper el orden constitucional.

- Que todo el mundo dio palos de ciego en el otoño separatista porque nadie daba crédito a que los dirigentes catalanes fueran capaces de apoyar las leyes de ruptura, celebrar el referéndum, proclamar la independencia y en el caso de Puigdemont fugarse. En el fondo, creíamos más en ellos que ellos mismos.

Dicho esto, el análisis político de lo ocurrido en el Supremo es desolador para quienes estaban al mando en La Moncloa. Rajoy no recordó bajo juramento haberse reunido con Urkullu. Y Urkullu dijo ayer con claridad que estuvieron dos horas en la Moncloa en el verano del 2017. Dos horas. Mediando.

Y quien no recuerda nada de nada es su Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. El Ministro del Interior en el momento más delicado de la historia reciente de España no hizo y no supo nada. ¿Qué podía salir bien? Y un detalle muy revelador: ante las preguntas mas delicadas -¿por qué cargó la policia? y ¿por qué dejó de cargar el 1 de octubre en los colegios?- la respuesta fue "Ellos sabrán". Ellos son las Fuerzas de Seguridad del Estado: policias y guardias civiles. Ellos eran sus subordinados y él era su jefe.

¿Es esto lo que preocupó ayer a quienes tienen a la policia y la guardia civil todo el dia en la boca? No, lo que les preocupó fuera que Urkullu fuera tan claro y preciso sobre su papel de mediador, porque han montado una hoguera con esa palabra.

¿Qué mas ha quedado politicamente claro esta semana? Sobre Puigdemont y toda la dirigencia catalana de aquellos dias ha vuelto a quedar claro que mientras en público agitaban las calles, en privado estaban a otra, implicando a terceros en un acuerdo que Puigdemont rompe porque unos cuantos le gritan en la plaza de Sant Jaume. Declara la independencia, se asusta y se va a Bélgica.

Es lo que hay, lo que ya sabíamos que había, pero en el jucio está quedando meridiano.