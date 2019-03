Me gusta creer que no seré de las que se arrepientan por no haber hecho todas aquellas cosas que quisiera hacer. Creo que, despacito y con buena letra, no me voy a dejar casi nada en el tintero. Y este empeño, sepan, es extensible a mi vida sexual, lo cual no quiere decir que siempre vaya a conseguirlo. Soy de las que a veces se quedan con las ganas… Solo con aquellas rarezas exquisitas, que imagino solo para mí, en las que no entra nadie más, puedo estar convencida de que lo conseguiré. No queda otra que poner empeño cuando hablamos de que entre alguien más.

No siempre me gusta el sexo solo conmigo, ni siquiera quiero poner yo todas las reglas. También me gusta compartir. Soy muy de exhibirme, soy muy de hacerlo todo a medias, me siento poderosa cuando la persona que está en mi cama, literalmente, se derrite. Y me licúo, me convierto en líquida cuando me beben calmando, de verdad, la sed.

Tentemos a la suerte.

Querría yo que me ataran al cabecero de mi cama. No estaría mal que quisieran recrearse en cada pliegue o recoveco. Para que no pueda escapar, pero tampoco impedirlo y, sencillamente, muera de placer. Para dejar hacer. Para dejarme llevar y experimentar. Quiero elegir con cuántos, quiero que elijan cómo, quiero que suceda todo lo que tenga que suceder. Como para que yo no me quede con la duda de si así y por ahí, también me pudiera gustar.

Quiero tentar a la suerte porque, en este caso, ya sé que voy a ganar.