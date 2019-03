¿Franco exhumado el 10 de junio?

El Gobierno ha puesto fecha a la exhumación de Franco y a su traslado al cementerio de El Pardo, evitando que La Almudena se convierta en punto de peregrinación franquista. Será el 10 de junio. Es el cumplimiento de una promesa de gobierno y de un acuerdo del Congreso de los Diputados, así que es una decisión impecable. Y en el proceso se está respetando escrupulosamente un procedimiento legal que para sí hubiesen querido las víctimas que el propio Franco ordenó enterrar allí antes de su inauguración.

Con la fecha se salvan las dos campañas electorales, cosa que parece razonable, pero estaremos en un periodo en el que o habrá un gobierno en funciones o habrá otro gobierno que, aunque dice la vicepresidenta que tendrá que cumplir el acuerdo, yo no me fiaría. A la incertidumbre se une la resolución pendiente del Tribunal Supremo sobre la paralización cautelar que han pedido los Franco y la certeza de que esta familia seguirá enredando hasta el último día exprimiendo los recursos del Estado de derecho que el difunto dinamitó. Así que el anuncio de hoy nos parece una buena noticia. Pero, francamente, hasta que no lo veamos no nos lo creeremos.