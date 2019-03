¿Tomamos partido?

La semana pasado una niña de 9 años que juega en la Sociedad Deportiva Laxe fue insultada por ser buena con el balón. Desde la grada, una madre de la Sociedad Deportiva Buño le gritó exabruptos varios. Lástima que el árbitro ni se enterara de la jugada, ni quedara reflejada. Desde el principio las dos directivas y aficiones mostraron su repulsa. Bien. Quiero creer que a la madre en cuestión, no solo le leerán la cartilla. Espero que no la dejen acompañar, al menos esta temporada, al equipo. Su hija no tiene que pagar los improperios de su madre, pero ella, adulta, a partir de ahora espero que no pueda ir a ningún partido. SI esta se hubiera liado más, habría pedido que al Buño le hubieran impuesto una sanción. Como se la exijo a México por los suyos durante el Mundial.

Pero claro, estamos acostumbradas a escuchar de todo. Las cosas como son. Cada vez se escuchan menos piropos, cosa que agradezco, porque si bien me gusta cuando un amigo, un conocido, un vecino, me dice que qué guapa voy. No soporto que lo hagan por la calle y mucho menos todos esos que única y exclusivamente me conocen detrás de un nick. Sea la red social que sea. Y, ya saben que soy de sacar la basura que hay en todas; no solo en las más populares y divertidas.

Si una madre insulta a una jugadora de fútbol porque le hace sombra a la suya, si nos llaman como les da la gana en el trabajo o en una red social… Quizás debamos empezar a tomar partido todos. Las madres del Buño no justificando a la que insulta, que es lo pirmero que han hecho. el árbitro recogiendo en el acta lo ocurrido. Y cualquiera en una red social recriminando actitudes machistas de los demás.

¿Lo hacen ustedes?