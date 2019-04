Mijatovic: "Estoy seguro de que el Real Madrid hará todo lo posible por traer a Pogba"

Pedja Mijatovic analizó la actualidad del Real Madrid en la semana en que se enfrentan a su otro ex-equipo como es el Valencia. Sobre este partido, cree que "el Madrid tiene que terminar bien la temporada y el Valencia llega muy bien, aunque pondría un 2". También del próximo mercado de fichajes en el Bernabéu habló el 'héroe de la Séptima' en El Larguero con Manu Carreño.

"Si habla así de Pogba es porque le gusta y mucho. Veremos si puede o no ser, tiene ganas de tenerle y entrenarle. Es un jugador atípico de los que el Real Madrid ha tenido, con buena llegada, va muy bien por arriba, muy bueno técnicamente y prácticamente el mejor del United y eso le llama la atención a Zidane que, además es francés. Si le gusta tanto, estoy seguro de que el Real Madrid hará todo lo posible por traerlo", reconoce Mijatovic sobre el interés del Real Madrid en Pogba.

Sobre el otro protagonista de estos primeros rumores del mercado, Eden Hazard, Mijatovic cree que "puede convivir con los demás. Tener dos o tres jugadores buenos en una posición no es malo; hay que tener muchas opciones en cada posición. Depende de la idea de juego que tenga el entrenador. A Zidane siempre le ha gustado".

Antes de que se abra el capítulo de llegadas tendrán que darse al parecer las salidas, como la más que probable de Gareth Bale: "Es un jugador que siempre me ha gustado. Creo que al 100% marca la diferencia, pero en estas temporadas no se ha adaptado muy bien y creo que él mismo tiene deseo de marcharse. Uno no puede dejar marchar a un jugador así si no tiene un recambio. No cae bien a la afición y eso es algo complicado", explica el exjugador madridista sobre el galés.

También Varane podría protagonizar una de las salidas del verano en Chamartín, aunque Pedja cree que "al final se va a quedar. Cae muy bien a la gente. Con Sergio Ramos juega muy bien y sin él se pierde un poco". Además, considera que "la defensa está bien cubierta" con la llegada de MIlitao que, "según las informaciones que tengo parece que será un acierto".

No serán las únicas salidas de un verano de movimientos en las oficinas del Bernabéu y para ello parece que están sirviendo estos partidos. "Zidane aprovechará para ver con quién cuenta para el año que viene. Creo que lo tiene claro, darle una oportunidad a todos los jugadores de esta plantilla y ver con quién cuenta, aunque no creo que lo tenga decidido" explica después de un partido en el que debutó Luca Zidane: "me sorprendió pero no mucho. Al final es el tercer portero del Madrid y tiene que tener la oportunidad de jugar. Me pareció muy bien, lo que pasa que se llama Luca Zidane y ese es el problema, aunque para mí no, yo haría lo mismo", sentencia.