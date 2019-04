Quién ha sobrevivido al 'Juego de Tronos' y a qué casa pertenece

Después de 67 capítulos y casi 8 años en televisión el público ya conoce que en 'Juego de Tronos' las cosas no son siempre lo que parecen y que con la enorme cantidad de personajes que pasan por la pantalla en cada episodio, a veces es difícil recordar al 100% quién es quién.

Distinguir entre un Stark, un Targaryen y un Lannister es fácil. Pero como sabemos que no son las únicas familias vivas proponemos un repaso al panorama actual de 'Juego de Tronos' para recordar quién forma parte de familias menos conocidas como la de los Greyjoy, los Arryn o los Martell y así ubicar en el mapa a sus miembros vivos de cara a los seis episodios finales de la serie de HBO que comienzan este lunes 15 abril.

Stark

La séptima temporada no fue muy sangrienta para los Stark. Acostumbrados a vestir de luto de forma más que frecuente para despedir a personajes como Ned, Catelyn, Robb, o Rickon, los Stark solo tuvieron una baja en los últimos episodios y fue la de alguien del que casi ni nos acordábamos. Benjen Stark, el desaparecido hermano de Ned regresaba del olvido para salvar a su sobrino Jon Snow cuando este se encontraba al borde de la muerte tras la batalla más allá del Muro.

Los Stark afrontan los últimos seis capítulos de la serie con la presencia de los hermanos Bran, Sansa y Arya, que se encuentran finalmente reunidos en Invernalia, así como la de Jon Snow, al que, tras los descubrimientos de la pasada temporada, añadiremos a esta familia y a la siguiente.

Arya, Sansa y Bran Stark. / HBO

Targaryen

Los Targaryen no solo no perdieron miembros durante la última temporada, sino que hicieron un fichaje. Y qué fichaje. Tras años de especulaciones sobre el linaje de Jon Snow llega Samwell Tarly, ese personaje con tantos minutos de pantalla (143 para ser exactos) y tan pocos hechos relevantes en la trama, descubre todo el 'pastel' y le cuenta a Bran que Jon tiene poco de bastardo de Ned Stark y mucho de Targaryen, ya que es hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen.

Pero como ya avanzó Ygritte a mediados de la temporada 2, Jon no sabe nada (por no saber, no sabe ni que en realidad se llama Aegon) y termina la temporada como la termina: acostándose a bordo de un barco con su tía Daenerys, el único miembro vivo de la mítica casa Targaryen además de él.

Daenerys y Aegon Targaryen. / HBO

Lannister

Si los Targaryen solo cuentan con dos personajes para afrontar los últimos 6 episodios, en las filas de los Lannister la situación no es mucho mejor.

Cersei Lannister y su hermano y amante Jaime Lannister / HBO

Tras las muertes de Tywin (sí, ese señor que murió sentado en un váter) y las de Joffrey, Myrcella y Tommen, los tres hijos de Cersei y Jaime, la presencia de los que 'siempre pagan sus deudas' queda reducida a la pareja de hermanos/amantes y a Tyrion Lannister. Este último, tras varias temporadas ayudando a Daenerys, se reencontraba con su hermana Cersei en aquel intento de tregua escenificado en las ruinas sevillanas de Itálica (Pozo Dragón) y como era de esperar, las cosas no salían del todo bien para Tyrion.

Baratheon

La casa Baratheon está claramente en sus horas más bajas desde el inicio de la serie. En menos de lo que canta un gallo, los Baratheon han pasado de dominar los Siete Reinos en tiempos de Robert Baratheon a contar con un solo miembro vivo en la actualidad. Y no se trata precisamente de uno de los personajes más conocidos de la saga. Hablamos de Gendry, hijo bastardo de Robert Baratheon, el cual ha estado ausente en más capítulos de los que ha estado presente y del cual existen muchas teorías que le otorgan un papel más importante del esperado en el desenlace de la serie.

Gendry, en un fotograma de la séptima temporada de la serie / HBO

En la última temporada Gendry reaparecía al ser encontrado por Davos en Desembarco del Rey y terminaba formando parte del 'escuadrón suicida' que marchaba más allá del Muro para atrapar a un caminante blanco que sacara a Cersei de su persistente negativa con respecto a la mayor amenaza de la serie.

En el cementerio particular de esta casa están el propio Robert Baratheon, sus hermanos Stannis y Renly, Shireen (la hija de Stannis), e incluso podemos añadir a Joffrey, Tommen y Myrcella, que pese a que es conocido por todo el mundo que son hijos nacidos del incesto de los Lannister, fueron reconocidos inicialmente como hijos de Robert y Cersei.

Tyrell

La casa Tyrell, o mejor dicho, la extinta casa Tyrell no estará presente en la última temporada de 'Juego de Tronos' gracias a dos personajes: Cersei y Jaime Lannister. La primera se encargó de dejar tambaleando a la familia Tyrell tras la explosión del Septo de Baelor en el último episodio de la sexta temporada. La despiadada Lannister, copa de vino en mano, utilizaba fuego valyrio y los pasadizos subterráneos de Desembarco del Rey para hacer explotar el gran templo de la ciudad, en cuyo interior se encontraban Mace Tyrell y sus dos hijos, Margaery y Loras. Y, efectivamente, no sobrevivió ninguno.

Olenna Tyrell en su despedida de la serie / HBO

Tras esto solo quedaba en pie Olenna Tyrell, abuela de Margaery y Loras, pero el hermano y amante de Cersei se encargó de que eso no se prolongara mucho tiempo. Cuando todo el mundo pensaba que el ejército de Jaime se encontraba en Roca Casterly y estaba a punto de ser asediado por los Inmaculados de Daenerys, el de la mano de hojalata y su séquito se dirigían a Altojardín. Allí Jaime acababa con la vida de Olenna, que se despidió con una de esas acciones que la convirtieron en uno de los personajes favoritos de la serie. "Odiaría morir como tu hijo. Díselo a Cersei. Quiero que sepa que fui yo", decía Olenna, confesando haber envenenado a Joffrey Baratheon. Su despedida solo podía ser más épica si hubiera dejado caer un micrófono al final de su frase.

Greyjoy

Con Theon ya liberado del dominio del despiadado Ramsay Bolton, los Greyjoy han dedicado los últimos capítulos de la serie a sus conflictos familiares. El reencuentro de Theon (o lo que queda de él) con su hermana Yara se veía prontamente truncado por la aparición del salvaje Euron Greyjoy, su tío.

Euron reclamaba el trono de las Islas de Hierro acabando con la vida de uno de sus hermanos, Aeron Greyjoy, haciéndole hacer al vacío al tirar el puente colgante en el que se encuentra en el ejemplo más violento de 'puenting' de la historia de HBO.

Los hermanos Yara y Theon Greyjoy / HBO

Con todo ello, el futuro de los Greyjoy pasa por un hipotético reencuentro de los dos hermanos, si es que Euron se lo permite, ya que la que fuera aliada de Daenerys en la temporada 6 era capturada por su tío en un ataque sorpresa en pleno mar y llevada a Desembarco del Rey. Theon, por su parte, tras un tibio reencuentro con Jon (motivos no le faltan al de Invernalia) consigue convencer a sus seguidores de las Islas de Hierro para marchar en busca de Yara.

Martell

Ellaria Arena / HBO

Qué tiempos aquellos en los que los miembros de la casa Martell dominaban el sevillano reino de Dorne sin contratiempos y todo eran risas, sexo y vino. Las cosas comenzaban a torcerse para ellos cuando Oberyn Martell se enfrentó contra la todopoderosa 'Montaña' en un combate que terminó con la muerte del primero por una 'migraña' que le causó el hermano del 'Perro'.

En la actualidad la casa está prácticamente extinta. Con la muerte de la última de las Serpientes de Arena (las hijas ilegítimas de Oberyn) y Ellaria Arena secuestrada, no esperamos ver mucha acción en lo que a esta casa se refiere en la traca final de la serie.

Arryn y Tully

Edmure Tully, único superviviente de la casa / HBO

¿Arryn?, ¿Tully? ¿Y estos quienes eran? Vamos a recordarlo. Los primeros son los encargados de proteger el Valle y el Nido de Águilas y desde la muerte de Lysa Tully, mujer de Jon Arryn y madre de Robin Arryn, la casa estaba a los mandos del escurridizo Petyr Baelish, también amante de Lysa. Sin embargo, tras siete temporadas mintiendo, engañando, cuchicheando y apareciendo en escena por todas las esquinas habidas y por haber en los Siete Reinos, 'Meñique' caía en el engaño de las dos hermanas Stark y decía adiós a la serie para siempre. Así que Robyn Arryn, el malcriado hijo de Lysa Arryn es el único miembro vivo de la casa. En sus manos está decidir si los Tully se alían con la nueva señora de Invernalia: su prima Sansa.

Los Tully no están mucho mejor. De los tres hermanos de la casa solo queda vivo uno. Catelyn murió en la que era la boda más famosa de la televisión hasta que aparecieron el príncipe Harry y Meghan Markle y Lysa se casó con Jon Arryn y murió a manos de Meñique. Así que Edmure Tully, prisionero de los Frey y luego de los Lannister es la única esperanza de otra casa que no puede decir aquello de "al loro, que no estamos tan mal".

Frey

Esta es fácil. Los responsables de la matanza de la 'Boda Roja' probaron de su propia medicina cuando Arya Stark les hizo una visita no muy amistosa para recordarles que "el Norte no olvida". Por si quedaba alguna duda: están todos muertos.

Otros

¿Todavía hay más? Pues sí. Parece imposible, pero el universo creado por George R. R. Martin y adaptado por David Benioff y D.B. Weiss para televisión tiene más personajes vivos deambulando por Poniente. De cara a los últimos 6 episodios recordamos la presencia del persistente escudero de Daenerys, Jorah Mormont, el inseguro Samwell Tarly, 'El Perro' (del que buena parte del 'fandom' de la serie espera una épica batalla contra 'La Montaña'), el siempre ocurrente Ser Davos y de personajes mucho más secundarios como los miembros de otras casas como los Reed, los Umber o los Karstark.