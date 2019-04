Todo lo que debes saber sobre 'Juego de Tronos' antes de enfrentarte a su última temporada

Si has llegado hasta aquí, probablemente ya hayas visto las siete últimas temporadas de Juego de Tronos y este reportaje te servirá de apoyo para recordar las claves de la última temporada antes de encarar su gran final. Ha pasado un año y medio y es bastante probable que hayas olvidado varias tramas. No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Si por el contrario no te has puesto al día con la trama, a continuación encontrarás un número indecente de spoilers.

Es bastante complicado resumir una temporada en apenas varios cientos de palabras. No obstante, podemos darte las claves necesarias para que el próximo día 15 no te estés preguntando cada dos por tres por qué Daenerys está en Invernalia o quién es Aegon Targaryen. Todo comienza con Rocadragón, el primer capítulo de la temporada. Concretamente con la venganza de Arya Stark, quien acaba con Walder Frey y a todos los hombres de la familia por los sucesos de la boda roja. Todo ello gracias a la técnica del Hombre sin Cara, que ya controla a la perfección. Vamos, que ya puede transformarse en quien quiera, cuando quiera y como quiera. Mientras tanto, el Rey de la Noche y su ejército se acerca poco a poco a Invernalia.

Arya Stark acaba con Walter Frey. / HBO

La estrategia para conquistar Poniente

Por otro lado, Jon y Sansa reúnen a todas la casas de la zona para decidir cuál será su estrategia para hacer frente a los caminantes blancos, la flota de Euron Greyjoy llega a Desembarco del Rey con una propuesta matrimonial para Cersei (aviso: sale mal) y Daenerys Targaryen vuelve a Rocadragón, su hogar, que se parece muchísimo a San Juan de Gaztelugatxe. (¿Tendrá Khaleesi antepasados vascos?) Será desde allí donde empezará la reconquista de Poniente.

Después de ponerse cómoda, y descubrir que no podrá vencer al ejército de Cersei ella sola, Missandei le recomienda a la Khaleesi aliarse con Jon Snow (y vaya si se alían), ya que reina en el Norte. A pesar de que a Sansa no le haga mucha gracia que Jon vaya a ver a Daenerys, el bastardo viaja junto a Sir Davos en busca de una alianza de cara a la guerra contra los caminantes blancos. Y Daenerys y Jon se conocen. Y todo el mundo lo celebra en Twitter.

Jon Snow conoce a Daenerys Targaryen. / HBO

El invierno ya está aquí

Mientras tanto, los Inmaculados conquistan Roca Casterly con aparente facilidad. Cuando todos pensábamos en una emboscada, el ejército de Jaime Lannister aparece en pantalla en Altojardín, donde acaban con los dominios de los Tyrell y terminan con la vida de Lady Olenna, todo ello para hacerse con el oro de la familia. Sin embargo, en el momento en el que el oro viaja a Desembarco del Rey, los Dothraki primero y Daenerys después (a lomos de Drogon) llegan para exterminar al ejército de Jaime. Una matanza sin precedentes en el que el dragón de Daenerys acaba gravemente herido.

En Invernalia, Bran, como buen Cuervo de Tres Ojos que es, descubre que las tropas del Rey de la Noche están cada vez más cerca. Tras avisar a Jon a través de unos cuervos que parecen volar a la velocidad de la luz, y después de comprobar que la situación es más complicada de lo que parece, el grupo de aliados pretende convencer a Cersei para firmar una tregua para hacer frente a los caminantes blancos. ¿Y cómo se convence a la reina? Plantándole un caminante blanco frente a ella.

El ataque al ejército Lannister. / HBO

El plan más descabellado de la temporada y sus graves consecuencias

Como si del escuadrón suicida se tratase, el grupo liderado por Jon Snow viaja al otro lado del muro en busca de un caminante blanco. Sin embargo, no encontrarán solo uno, sino cientos de ellos. Una avalancha de caminantes blancos amenazan al grupo de aliados. Antes de quedar completamente aislados en medio de una roca situada en el centro de un fino lago helado, el equipo manda a Gendry corriendo hacia Guardaoriente, desde donde enviará un cuervo de socorro.

Cuando todo parece perdido, Daenerys llega hasta su posición junto a sus dragones, quienes acaban con los caminantes blancos y salvan a los aliados. Sin embargo, el Rey de la Noche mata a Viserion, lo convierte en un dragón de hielo y Jon Nieve acaba en el lago helado mientras los héroes vuelven a casa. Cuando todo apunta a que el bastardo va a morir (sí, otra vez), los guionistas traen de vuelta a Benjen Stark, quien se sacrifica para salvar a Jon. De esta manera, el bastado logra unirse a los aliados y jurar lealtad a la que ya considera su reina.

Viserion se cambia de bando. / HBO

Se cumple la profecía

Mientras Jon lucha por sobrevivir, Arya y Sansa parecía que estaban forjando una enemistad irreconciliable en Invernalia. No obstante, tan solo era un plan de las hermanas Stark para descubrir la auténtica naturaleza de Lord Baelish (alias Meñique) y para acabar con él. Sin duda alguna, uno de los momentos más esperados de la serie, quien despedía de un corte en la yugular a uno de los personajes más despreciables de la misma.

Con el dichoso caminante blanco en sus manos, los aliados llegan hasta Pozo Dragón, donde se reúnen con Cersei para el gran pacto. Sin embargo, después de Snow le confiese a Cersei que ha doblado la rodilla en favor de Daenerys, esta se cierra en banda y ni acuerdo, ni nada. Mientras tanto, Samwell Tarly, que abandonó la Ciudadela cansado de que le ningunearan (a pesar de que consiguió curar por primera vez un caso de psoriagris) llega a Invernalia con un secreto que pondrá patas arriba Poniente.

Arya Stark acaba con Meñique. / HBO

Jon no es el hijo bastardo de Ned Stark, sino que se trata del hijo legítimo que nació a raíz de la unión de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen: Aegon Targaryen. Vamos, que es el primero en la cadena de sucesión al trono. Pero, espera… ¿no estaba con Daenerys? Correcto. Pero bueno, que no será la primera relación entre dos Targaryens.

Cotilleos aparte, todavía queda lo mejor: el final. Aunque bueno, seguro que de eso ya os acordáis. Para terminar la temporada, el Rey de la Noche y sus secuaces atraviesan el Muro gracias al poder del dragón de hielo. El invierno ya ha llegado y amenaza con destruir Poniente. Para saber qué ha pasado con Tormund y Dondarrion, desaparecidos tras el ataque al Muro, tendremos que esperar hasta el próximo 15 de abril, cuando HBO estrenará el primer capítulo de la octava y última temporada de Juego de Tronos.