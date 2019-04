'Juego de Tronos', hasta en la sopa

Juego de Tronos se ha convertido en el mayor fenómeno de la televisión mundial y eso claro, tiene consecuencias. De hecho, todo apunta a que la última temporada va a ser mucho más guerrera que costumbrista, pero eso no impide que los fans de la serie dejen de pensar en los Stark, los Targaryen o los Lannister mientras cocinan, beben y comen. Todo un filón comercial —basta con echar un vistazo al merchandising oficial de HBO— que, al mismo tiempo, permite exprimir la faceta más social y cultural de la gastronomía.

Como España es uno de los escenarios destacados de la serie, cualquier fan puede peregrinar a algunos de los restaurantes en los que comieron los actores. Los hay de todos los precios: desde el Martín Berasategui, con tres estrellas Michelin, hasta el Casa Curro de Osuna (Sevilla), un bar tradicional que llegó a diseñar un menú temático inspirado en el universo de George R. R. Martin (ya solo disponible para grupos y bajo reserva) con platos como la ensalada Khalessi (con hojas de espinaca, granada y frutos rojos) o el guiso Baratheon (lomo de jabalí en vino tinto, con miel de romero y chupito de vino caliente), entre otros.

Ahora que empieza a hacer buen tiempo también se puede probar el polo diseñado por (el fan de Juego de Tronos) Jordi Roca, de El Celler de Can Roca, en homenaje a la mano metálica de Jamie Lannister. Un helado que puede adquirirse en todas sus tiendas Rocambolesc de Girona, Alicante, Madrid y Barcelona. El stock de la edición especial de galletas Oreo, sin embargo, de momento está agotado.

Recetas de los Siete Reinos

Los que prefieran cocinar en casa pueden emular a Julio Fernández, el único chef de Dorne (Sevilla) con estrella Michelin o echar mano de Festín de hielo y fuego (Aguilar Ocio, 2014), un recetario con lo mejor de la gastronomía de los Siete Reinos creado por Chelsea Monroe-Cassel y Sariann Lehrer, del blog The Inn at the Crossroads, y prologado por el propio Martin.

¿Cómo resistirse a una serpiente de Dorne con salsa picante, a unas tartaletas robadas de Arya o a una ensalada del Castillo Negro? Todas las recetas están también están colgadas en su blog (en inglés), pero no conviene perderse la reinterpretación del pollo a la miel del khalessi Mikel Iturriaga.

'Gadgets' de cocina

Otra opción es hacer galletas moldeadas con el emblema de las principales familias, decorar un cupcake o una tarta con obleas de papel comestible, o dar rienda suelta a la creatividad, pero cortando el queso o picando la cebolla sobre una tabla con el divertido lema "Dinner is coming" [la cena ya casi está].

En Thronestore BCN, la tienda monográfica sobre Juego de Tronos que hay en Barcelona, también tienen una variada colección de tazas tematizadas (incluso sensibles al calor), pero los que necesiten toparse con su serie preferida hasta en la sopa pueden optar por un bol con los escudos de las princpales casas. En la tienda on line eBay, de todas formas, es fácil encontrar más de todos los colores.

El alcohol siempre se cobra sus deudas

La serie de HBO también quiere hacerse un hueco en tu minibar. Los creadores del Licor de Fuego Valirio —de color verde y fórmula secreta— no disponen de licencia oficial de Juego de Tronos, pero sí de una extraordinaria visión comercial porque gracias, a su poder evocador, consiguió colocarse en el top de Amazon. Una historia similar a la de Valhalla hidromiel, que puede adquirirse en tiendas de toda España en formatos de 33 o 75 cl.

Pero los que no quieran cambiar de bebida siempre pueden catar alguno de los vinos oficiales de Juego de Tonos, prepararse un cóctel con alguno de los tres vodkas Drakarys (made in Galicia), un combinado de whisky Johny Walker a la salud de los caminantes blancos o, si no quieren complicarse la vida, acercarse al Nykteri's Cocktail Bar de Girona y pedir un Winter is coming.