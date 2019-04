Cómo evitar los spoilers de 'Juego de Tronos'

Este domingo, como ya sabrás, comienza la octava y última temporada de Juego de Tronos. Una nueva tanda de capítulos, seis para ser exactos, en los que se decidirá el destino de Poniente. Todo ello través de la gran guerra entre los caminantes blancos y las distintas familias, quienes deberán dejar de lado sus diferencias para hacer frente a la gran amenaza.

Sin embargo, no todos quieren (o pueden) despertarse a las 3 de la madrugada para ver el nuevo capítulo de Juego de Tronos. Por esa misma razón, muchas serán las personas que tendrán que pergeñar innumerables cabriolas para evitar comerse un spoiler en redes sociales o en plataformas de mensajería instantánea. No podemos protegerte de ese amigo que se ha levantado a las 3 y que tiene muchísimas ganas de contarte qué ha pasado con Jon Snow. No obstante, sí que te podemos ayudar para evitar spoilers en Internet.

Filtros en redes sociales

No te vamos a recomendar que no te metas en redes sociales tras la emisión de la serie, porque sabemos que lo vas a seguir haciendo. Por esa misma razón, una de las opciones más frecuentes para evitar los spoilers es utilizar los filtros que te ofrecen las distintas plataformas. En el caso de Twitter, tan solo tendrás que acceder a los ajustes y escribir aquellas palabras que no queramos ver en la red social: '#ForTheThrone', 'Jon Snow’ o '#WinterIsHere', entre otros. De esta manera, evitarás muchos sustos.

En lo que respecta a Instagram, dirígete a las opciones de la plataforma, continúa en ‘Privacidad y Seguridad’ y pulsa sobre ‘Controles de comentarios’. Una vez allí selecciona filtro manual y establece aquellas palabras que no quieras leer. Por último, Facebook no dispone de una herramienta como tal para filtrar palabras. Sin embargo, existen extensiones como FB Purity, que te ayudará a filtrar las palabras que tú elijas. Para desactivar la información relacionada con Juego de Tronos, accede a los ajustes desde tu perfil, dirígete a la sección comentarios y establece la lista de palabras que tú creas conveniente.

Extensiones anti-spoilers

Si eres de esas personas que navega mediante Google Chrome, su tienda te ofrece varias herramientas para combatir los spoilers. La primera y más conocida es Unspoiler. Se trata de una extensión que funciona en cualquier página web, hasta en las redes sociales, que te ayudará a suprimir de Internet aquellas palabras e informaciones relacionadas con las palabras que tú decidas.

Por lo tanto, si configuras el filtro con palabras como 'Juego de Tronos' o 'Jon Snow', Unspoiler te avisará cada vez que vayas acceder a una web que contenga información relacionada con dichos términos y te recomendará que no navegues por la misma.

Si por el contrario eres de los que usa Firefox, la extensión que necesitas es Spoiler Controller. Desarrollada por Control, este programa nos permite filtrar Internet tanto por el nombre de la serie como la de sus personajes principales. ¿No quieres saber qué le pasará a Jon Snow? ¡Perfecto! Añádelo a la lista y evita disgustos. De esta manera, conseguirás evitar todo tipo de spoilers en cuestión de segundos y librarte de cualquier disgusto.