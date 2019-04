"Una de las cosas que más azúcar tiene es el sushi"

La Semana Santa es época de fiestas, procesiones y torrijas, muchas torrijas. Pero este postre tan típico tiene un pero: comerse una torrija equivale a comer unos 15 terrones de azúcar. Esto nos lo ha revelado SinAzúcar.org, un proyecto que mediante la fotografía demuestra cuánto azúcar tomamos sin saberlo y nos da consejos para llevar una vida saludable. Nos lo cuenta Anotnio Rodríguez, autor de "El libro de SinAzucar.org".

"No tenemos que pensar que el azucar es malo, lo malo es su abuso", explica Rodríguez, "Si tomamos la torrija de manera excepcional no pasa nada. Lo malo es cuando lo hacemos al día".

Según la OMS para una dieta normal de 2000 calorías al día serían unos 25 gramos, lo que equivaldría a "un límite de 6 terrones diarios de azucar". En algunos países como México o Reino Unido se han gravado a estos productos con impuestos para intentar reducir su consumo. "Cuando la gente ve que es un poco más caro dice <<ostras>> y abre los ojos". Las empresas disfrazan el uso de azúcar con alternativas "como la dextrosa o con mucho mas glamur como canela o sirope de agave", pero que tienen el mismo azúcar.

"El problema no es que sea refinados o no", comenta Rodríguez. Nos desvela algunos de los alimentos que tienen también una gran cantidad de azúcar: "Me sorprendió mucho en los sabores salados. Por ejemplo, el sushi contiene medio terrón de azúcar por cada pieza. En una cena al fina te comes unos cinco terrones".