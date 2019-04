La mujer debe ser la primera en llegar al orgasmo para que el sexo dure

¿Por qué suele ser más divertido si la mujer es la primera en alcanzar el orgasmo en nuestros encuentros sexuales? El sexo y el sueño parecen antagonistas de por sí, por la de veces que el segundo impide el primero, por eso hablamos con Silvia Gismera Neuberger, Doctora en psicología de la salud. “El sueño puede ser un aliado para un buen sexo”, porque, claro que influye la calidad de nuestro sueño en nuestra vida sexual. “En los hombres, después de un orgasmo, el 80% se duerme sin poder evitarlo. Es un torrente de hormonas que actúan en plan sedante. Nosotras al contrario, el sexo nos activa. Por ese motivo deberíamos organizar nuestros encuentros sexuales sabiendo que el hombre pasa por esto. Lo suyo es que seamos nosotras las que primero alcancemos un primer orgasmo que nos permita seguir con el sexo hasta que ellos eyaculen.” Más tiempo. Más sexo. Qué rico.

Y esta semana quisimos hablar de cómo afecta a la sexualidad masculina pasar por un cáncer de próstata y hasta qué punto podemos hacer algo por favorecerla. Para eso hablamos con Javier Mayor de Castro, especialista en el servicio de urología del Hospital Gregorio Marañón desde 201. La cirugía y los tratamientos radioterapia y quimio afectan directamente a la sexualidad masculina. Una por poder afectar a los nervios implicados en la erección, las segundas por afectar directamente a la libido. Valentín, enfermo de cáncer de próstata de 51 años nos contó cómo, afortunadamente, los tratamientos que ha recibido controlan la enfermedad y, por supuesto, tuvo que remodelar su vida sexual. “El cáncer hay que aprender a tenerlo”, nos dijo Valentín, quien tiene cuatro metástasis en su cuerpo. “Y la vida sexual es también algo muy bueno para el ánimo.” Doctor y paciente desentrañaron las claves para que el sexo no fuera tan coital, que supusiera el esplendor de otras sensaciones. “Tuve un paciente que, cuando le informé de que podíamos recuperar sus erecciones con una prótesis de pene me dijo que no estaba interesado en ello. Entre sus amigas había corrido la noticia de lo bueno que era en otras artes amatorias. No necesitaba para nada que se le volviera a poner dura.”

¿Aprendemos más aún de sexo para seguir disfrutando?

Hablando de fetichismo, hay que recurrir a los que saben de esto. Arola Poch es una de esas sexólogas cuya especialidad es, precisamente, el fetichismo de pies. Pero quisimos que nos contara más después de que un oyente nos haya contado lo mucho que le excitan las axilas, el corte ese la sombra grisácea del vello a punto de salir. Nuestro oyente, que ha investigado sobre el tema, nos dijo que este fetichismo se llama parcialismo, excitación por una parte concreta del cuerpo, y en el caso de las axilas, maschalagnia. Con Arola Poch hablamos de lo difícil que es para muchos fetichistas no sentirse bichos raros, por no conocer a nadie con sus mismas preferencias sexuales. “Internet es un buen recurso para los fetichistas porque seguimos estigmatizando ciertos fetiches que se siguen viendo “raros”. Hay gente que considera que cualquier cosa que se sale de lo habitual (siendo esto lo que practican ellos), muy normal no es. Nos hemos quitado de la cabeza que sea un trastorno, pero se le sigue viendo especial.” El fetichismo es muy potente a nivel visual, así que si el hombre no quiere exhibir sus erecciones no le quedará otra que deserotizar las axilas con trabajo de campo. La cosa se complica para nuestro oyente, porque ahora, se excita con sus propias axilas. ¿No será que le gusta mucho lo suavitas que están?

Sexualidad saludable hasta el fin de nuestros días fue la primera propuesta que nos trajo Elia F. Granados. Las claves: una buena comunicación y relaciones de pareja positivas. Un estudio de la Universidad de Glasgow determina que las claves para tener buen sexo independientemente de la edad. Buscar nuevas maneras de tener sexo, hace que el 40% de las personas que incluyen el sexo en sus tratamientos médicos, mejoran y los convierte en personas más felices en todos los ámbitos. También hablamos de condones cuyo envase solo se abre si hay consentimiento mutuo. Tienes que colaborar ambos en la tarea de abrirlo para que se abra la caja. Pero.. ¿Entonces serán capaces de usar los condones los que vayan a tener sexo aun siendo no consentido? ¿Y si me obligan? Elia nos contó también que la tendencia vegana ha llegado a la juguetería sexual: cuero vegano de Bijjoux Indiscrets, por ejemplo.

¿Pastillas para generar deseo? La gran aspiración de muchos. Con Claudia Kösler, psicosexóloga, ahondamos en por qué aspiramos a conseguir la panacea de tantos problemas de pareja, en los que, normalmente, el hombre tiene más ganas de sexo y quiere una respuesta fácil a sus intenciones. “Solo ver cómo va la sociedad a nivel generla y que siempre el marketing de vendernos recursos rápidos, la sexualidad también ha caído”. El análisis de cada uno de nosotros y de nuestra relación de pareja, es indispensable. Las relaciones de largo recorrido también sufren por la pérdida de hormonas que se provocan en las relaciones cuando empiezan. “No queda otra que analizar y explorar para saber por qué hemos perdido el deseo. “ Hagamos esa reflexión que tanto nos cuenta. Preguntémonos las preguntas incómodas sobre nuestra pareja y nuestra relación. Entendamos qué hace que no queramos acostarnos ya con esa persona… Y sepamos si queremos arreglarlo. O no.

Y yo, fíjense, pensé en cómo sería tener sexo con un barbudo…