Música y fútbol: Diego Tristán se cuela en el 11 ideal de 'Fuego y Chinchetas'

El fútbol ha inspirado decenas de canciones: desde el Un buen día de Los Planetas —con recadito a Raúl y homenaje a Mendieta— hasta el último single de los gallegos Boyanka Kostova, dedicado al pichichi del Superdépor Diego Tristán. Hay tanta variedad que con los nombres que aparecen en las letras del indie español se podrían formar un par de plantillas muy competitivas. De Champions, incluso. Aunque habría cierto exceso de delanteros, eso también es verdad.

Buscando y rebuscando hemos dado con la emocionante musicalización del gol de Andrés Iniesta en la final del Mundial que Maika Makowski se marcó, basándose palabra por palabra, en la narración de Carlos Martínez. Y nuestro ojeador en las ligas del rock y el soul, Alfonso Cardenal (Safá Sonoro), nos ha recomendado un tema de Amy McDonald dedicado a las mujeres de los futbolistas: Footballer wives.

También nos gustan Everything Now, la canción de Arcade Fire convertida en sintonía de Carrusel Deportivo, o la versión que los mallorquines Antònia Font hicieron del tema de Serrat dedicado a la leyenda azulgrana Kubala. Pero el reto era quedarse con 11 futbolistas presentes en otras tantas canciones, y la alineación resultante —basándonos en un sistema 3-3-4— ha sido esta: Arconada, Odriozola, Koeman, Pavón; Gattuso, Mendieta, Maradona; Finidi, Cantona, Borja Iglesias, Diego Tristán. A continuación, nuestros porqués:

D. Tristán (Boyanka Kostova)

Inexplicablemente, Colacao no ha triunfado tanto como esperábamos (aún), pero la banda gallega de trap rural Boyanka Kostova está llamada a hacer algo grande. El sello Mushroom Pillow les presenta como "herederos de grandes mitos gallegos como Os Resentidos y Siniestro Total" y, ya en clave interna, también como continuadores de lo que empezó Deluxe y siguió Triángulo de Amor Bizarro. Quizá por eso Cibrán y Chicho (ex de Esteban y Manuel, ahora Ortiga) han echado mano de uno de sus grandes referentes de infancia: el delantero sevillano Diego Tristán, conocido como el mago, Trofeo Pichichi en 2002 y pareja de ataque de Roy Makaay en el Súperdepor. "Llevábamos tiempo hablando de dedicarle un tema a un futbolista. La de Calamaro a Maradona molaba la hostia y en Francia está todo el rollo del afrotrap. Le dedicaron una a Pogba... Aquí tenemos a los Afrojuice y nosotros habíamos valorado hacer algo con Valerón o Gravesen. Incluso habíamos pensado en Penev y Popov, que jugaron en el Compos. Pero yo soy del Depor", explica Cibrán. "Hemos intentado contactar con Diego Tristán. Conseguimso su número y le mandamos un mensaje, pero de momento no ha contestado. No sabemos si está contento o si está preparando los papeles de la demanda".

Maroltina (Perro)

La banda murciana odia el fútbol moderno. Su música es de camiseta por fuera, sucia y con las medias bajada, mientras brindas con tus colegas esa cerveza tan ansiada en el bar del polideportivo —el fútbol solo es una excusa— tras la pachanga. Fútbol ‘waltrapa’ que dicen ahora. Marlotina ha sido y será la canción más coreada de Perro, sobre todo el nombre de los tres futbolistas que mencionan: George Finidi, Valeri Karpin y Jimmy Floyd Hasselbaink. No sé si es por el mítico sombrero cordobés que sacaba el nigeriano en cada celebración en el Manuel Ruiz de Lopera (hoy en día Benito Villamarín), la calidad del ruso o la velocidad del holandés, pero de haberse juntado en un mismo equipo, estos tres formarían una delantera de escándalo.

Recuerdos de esta jungla (El Momo)

Antes de meter al Espanyol en la Europa League, Borja Iglesias dejó tanta huella en el Zaragoza que hasta se ha colado en el último disco de El Momo. Todo un honor porque, de entrada, los raperos son mucho más de baloncesto. Pero sí, como recuerda Mario Maher, el delantero compostelano puso muchas veces en pie al público de La Romareda. Una sensación tan inolvidable como la gira mundial que ha compartido junto a Kase.O (y de la que habla en la canción). El cariño es mutuo, al parecer, porque el panda retuiteó la entrevista de Fuego y Chinchetas al habilidoso rapero maño.

Cantona (Cali)

Eric Cantona será recordado como uno de los delanteros más carismáticos de la historia del fútbol. Polémico, altivo y genial —un trío de virtudes en las que quizá solo Zlatan Ibrahimovic puede hacerle sobra—, el delantero francés del Manchester United le marcó un auténtico golazo al Sunderland el 1996. Pero si la vaselina fue inolvidable, su celebración también lo es porque giró 360 grados sobre sí mismo, con la mirada fija en la grada, como diciendo: 'Lo habéis visto, ¿no?'. Una emoción con la que el francés Cali —de lo mejorcito del indie francés de la última década, por cierto— hizó una épica canción de desamor: "Cuando estaba vivo, no quería eso / Quería ser Eric Cantona y anotar ese gol contra el Sunderland / Y levantar mis brazos".

El León de Tres Cabezas (Mucho)

Martí Perarnau IV rezuma fútbol, de hecho, en la entrevista con motivo de su último disco nos contó 'off the record' su viaje futbolero a Alemania. Su padre, periodista deportivo, acompañó y escribió los pasos de Pep Guardiola en el Bayern de Múnich y en su primera temporada del Manchester City. Su hermana, futbolista del Rayo Vallecano femenino. Y, cómo no, tanto fútbol tenía que salir por algún lado. El catalán rescata al pelusa en una de sus mejores canciones y pone al argentino en un altar: “Jesucristo, Superman y Maradona, se funden en un gran abrazo”. Imaginen que futbolista saldría de ahí… sin duda sí que sería ‘D10S’.

Gennaro Gattuso (Detergente Líquido)

El catenaccio es el sistema de juego por excelencia de los italianos y ¿qué jugador del fútbol reciente lo ha desempeñado a la perfección siempre? Gennaro Gattuso. Este centrocampista lideró las labores defensivas de uno de los mejores Milan de la historia y de la selección de Italia. Ganó ligas, copas, Champions y hasta un Mundial, y todo ello, con su mejor característica: "Pasa la pelota o el jugador, las dos cosas juntas no". Detergente Líquido -que se reconoce un poco en el italiano: "es un poco como nosotros, limitado técnicamente pero directo, visceral y currante"- explica en esta canción que hasta los que aparentemente son más duros, por dentro viven acojonados ante los peligros y sentimientos que tienen. ¿Le pasaría lo mismo al bueno de Gattuso?

Un buen día (Los Planetas)

Archiconocida y archicomentada, sí. Pero no podía faltar en nuestor 11 ideal porque, además de ser posiblemente la mejor canción de Los Planetas y, por extensión, uno de los grandes himnos del indie español, Un buen día resume a la perfección lo mejor y lo peor de la existencia noventera, y lo hace tirando de iconos tan pop como las portadas del Marca, en las que solía aparecer el niñato Raúl, o los golazos de Gaizka Mendieta que, a falta de un premio a los mejores efectos especiales de La Liga, fueron reconocidos por el muy antimadridista Jota.

Ronald Koeman (Autoescuela)

El héroe de la Champions del Barça en Wembley (1992) también tiene su canción y es que no podía ser más indie que un defensor, con el ‘4’ a la espalda y con un gol de falta diese la primera orejona de los culés. Un seguro de vida en la zaga, un líder sobre el césped y carisma en su estilo de juego. Los asturianos Autoescuela no solo mencionan a cracks en sus canciones, también han dejado infinidad de referencias al fútbol con un disco titulado Recopa o con temazos como Yo fui Edwin Tongo y Top Spin que menciona un gol de Toquero y al togolés Adebayor.

El Himno Titular (Carolina Durante)

Aún seguimos sin creernos que Odriozola no sea titular en el Real Madrid y no será por las veces que lo hemos berreado en este último año. Para nosotros es indiscutible y para los autores de Cayetano también. Eso sí, aún no sabemos si este éxito también tiene algo que ver con la apariencia del lateral merengue. Luis Rubiales, Lopetegui, Florentino, Manolo ‘el del bombo’, la dolorosa derrota de España contra Holanda en el Mundial de Brasil, Cristiano Ronaldo, el cabezazo de Zidane a Materazzi, Maradona, la Eurocopa de 2020… Carolina Durante —madridistas confesos, al menos su vocalista— sueltan un sinfín de alusiones al balompié en la que es una de las canciones más recientes dedicadas a este deporte. “No me gusta que me guste el fútbol, pero qué le voy a hacer”: ¿quién no se siente representado en esta frase?

Sueño merengue (Las Escarlatinas)

Como Pavón, Las Escarlatinas no llegaron a triunfar, pero sí dejaron para la posteridad una de las canciones más futboleras (y merengues) de la historia del indie español. Un tema que resume el Madrid de "zidanes y pavones" [cracks y canteranos] soñado por Florentino Pérez. Una canción en la que se dan cita Figo, Solari, Zidane, Raúl, Casillas, Beckham o Pavón. Y todo a ritmo de piruleta pop. Si os gusta La Casa Azul, Nosoträsh, Cariño o La Buena Vida, os gustará esta canción.

Minitragedia de Arconada (Señor Mostaza)

27 de junio de 1984, el Parque de los Príncipes, final de la Eurocopa de Francia, minuto 55 de partido, Platini lanza una falta con efecto y Arconada se le escapa el balón. Francia es campeona. Seguramente sea una de las ‘minitragedias’ más históricas del fútbol nacional, un error que hasta los que no vivíamos por aquel entonces nos sabemos de memoria. Cada uno tenemos nuestra historia sobre este gol, pero esta es la de Luis Prado, cantante de Señor Mostaza. Eso sí, en semifinales Arconada debió de parar todo, pero de eso ya nadie se acuerda. La efímera vida del éxito en el fútbol relatada en una canción.