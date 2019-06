Monchi: "Gracias a Reyes el Sevilla ha crecido"

Ramón Rodríguez Verdejo, o mejor y más conocido como ‘Monchi’ es el actual director deportivo del Sevilla y también lo fue cuando salió la que pasará a la historia por ser una de las mejores generaciones de futbolistas que ha salido del Sánchez Pizjuán liderada por el tristemente desaparecido José Antonio Reyes, Antonio Puerta, Sergio Ramos o Jesús Navas, entre otros. ‘Monchi’ compartió con Yago de Vega sus recuerdos sobre el jugador de Utrera en el último tramo de Carrusel Deportivo.

“A nivel deportivo…para mí es el talento natural más importante que ha salido de la cantera del Sevilla, será difícil que salga algo igual”, comenzaba definiendo ‘Monchi’ a un José Antonio Reyes que, añade “tiene dos hitos importantes, uno es su venta, que fue dolorosa y difícil, pero que supuso el crecimiento del Sevilla, por lo que podría decirse que el Sevilla crece gracias a él; y después con su vuelta sirvió para levantar esos títulos, uno de ellos con él como capitán”, explicó el hombre que vendió a un jovencísimo José Antonio Reyes al Arsenal por 30 millones.

A nivel personal, José Antonio Reyes era una persona muy querida en el Sánchez Pizjuán y así le define ‘Monchi’: “te lo podría definir al estilo andaluz, pero es cierto que podría tener un matiz negativo…era un tío con poca vergüenza. Natural, muy sencillo, cercano, siempre con unas risas y dándole poca importancia a las cosas pero sabiendo siempre cómo reaccionar. Muy fácil quererle, admirarle. Se dejaba querer”, admite el director deportivo sevillista muy emocionado al recordar al exjugador.

‘Monchi’ reconocía que “ha sido un día duro, durísimo, para la familia sevillista, para la gente que ama el deporte y el fútbol en general. Era un tío que se hacía querer” para después explicar cómo recibió la noticia que nadie quería escuchar este sábado: “me he enterado de los primeros porque me ha llamado Pepe Castro que es de allí, de Utrera, como José. No lo he asimilado hasta diez minutos después de hablar con el presidente. No me lo creía, era imposible de digerir”.