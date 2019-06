Canciones que son declaración de intenciones

Si somos lo que comemos, los grupos son lo que cantan y a muchos se les ha ido la lengua este mes de junio y no se han dado cuenta de que, si se psicoanalizan, sus letras dicen mucho de ellos. No vamos a señalar, mejor escucha todas y descubre de qué grupos hablamos. Puedes escuchar y compartir nuestra lista de junio [playlist completa al final del texto] pero recuerda que aceptamos sugerencias vía Twitter o Facebook y que en la lista Chinchetas 2019 de Spotify recopilamos todas las canciones incluidas en nuestras listas mensuales del año.

All At Sea (Peter Doherty & The Puta Madres)

Las primeras notas de la canción ya son como una huella dactilar. El inconfundible estilo de Pete Doherty se impone, toque con quien toque. Con su nueva banda, que se llama The Puta Madres, quizá no desprende tanta magia guitarrista como The Libertines o tanto descaro como con Babyshambles, pero el talento sigue intacto y ahora, además, suenan violines de fondo. ¿Será que el último 'enfant terrible' de la música británica ha madurado?

Ojalá (Te murieras) (PUTOCHINOMARICÓN)

Chenta Tsai, a.k.a. PUTOCHINOMARICÓN, es uno de los artistas más reivindicativos, y que además de activista, es inquieto y muy llamativo para la escena nacional que tenemos actualmente. Si con Corazón de cerdo con ginseng al vapor y su exitazo Gente de mierda nos explotó la cabeza, ahora aparece con Miseria humana y nos enloquece con un giro que muestra su versatilidad y originalidad a la hora de crear. "Sí, sí me jode mucho ver tu puta cara en Lavapiés", empieza Ojalá (te murieras) con esa fusión pop electrónico que muchos le han acercado a La Casa Azul. Una letra que sirve de oda a la inquina que tenemos hacia aquellos que nos han hecho (mucho) daño. ¿Quién no ha odiado tanto a alguien alguna vez?

I Fold You (Elder Island)

A mitad de camino entre Beach House, The XX y Florence And The Machine, los británicos Elder Island acaban de publicar uno de los discos más interesantes de lo que llevamos de año: The Omnitone Collection. Su electrónica minimalista y contenida, repleta de sintes ochenteros, encierra un gran poder evocador. ¿Empieza a resurgir la escena de Bristol?

El Telón (Jenny&The Mexicats y Vetusta Morla)

Jenny & The Mexicats está preparando el que será su cuarto disco y que previsiblemente se publicará en verano, y en uno de esos días encerrados en el estudio recibió la visita de Vetusta Morla, que estaba en México de gira. Ambos grupos empezaron a improvisar y salió este tema. El Telón mezcla pop, ska y rock, una combinación frecuentan y dominan Los Mexicats. El videoclip se ha grabado en Nueva York y dan ganas de coger un avión en cuanto termina para cantar esta canción bajo el puente de Brooklyn.

Tobillos (Carlota)

Aún no se ha presentado en sociedad, de hecho ni si quiera ha dado su concierto debut, pero Carlota, de solo 18 años, ha sacado este temazo pop recién llegado de la cultura DIY –Do it yourself ("hazlo tú mismo")–. "Cuando bailo mis tobillos hacen uuuh", dice este estribillo lleno de disfrute que nos recuerda a Cariño o Nosoträsh. Este primer tema de la valenciana habla sobre salir y pasárselo bien sin que nadie te pueda aguar la fiesta. Y ¡ojo! no lleva ni un año en esto ya que comenzó su proyecto en marzo subiendo un par de canciones a Youtube hechas en su casa de forma muy casera con el Garage Band.

Quién es la sombra (Selvática)

El arranca-para guitarrero de Quién es la sombra tiene un efecto realmente curioso. El punteo capta tu atención y, al mismo tiempo, te mantiene en tensión a la espera de la descarga del estribillo. Un tema que tiene pinta de ser divertidísimo en directo (cuidado con los pogos) y que está llamado a poner a esta banda viguesa en el mapa de los grandes festivales.

You had your soul with you (The National)

Llevábamos un tiempo frotándonos las manos en la espera del nuevo disco de la banda de Cincinnati y es que es para aguardar con esa ansia. Tras el preciso Sleep Well Beast, llega I am easy to Find que esconde joyas como este tema donde Matt Berninger vuelve a abrirse en canal con su característico tono atormentado y esos aires derrotistas –"You have no idea how hard I died when you left"–. Un sonido redondo que emociona a partes iguales por orquestación como por su letra.

Auuu (Pauline en la Playa)

Las hermanas Álvarez han tardado seis años en publicar nuevo disco pero ¡qué disco! En El Salto siguen fieles a su estilo delicado, costumbrista y sugerente. Una de las canciones que más nos gusta es esta reinterpretación del cuento de Los tres cerditos de Auuu, un grito por el empoderamiento en una relación.

What Happens To People? (Deerhunter)

Tal y como demostraron en la última edición del Festival Tomavistas, los estadounidenses Deerhunter son una de las bandas más versátiles de la escena indie y con esta pequeña joya demuestran que, además de saber modular el ruido, también dominan la orfebrería pop. La letra, además, es ideal para estos días. Basta con poner las noticias un rato para animarse con el estribillo: ¿Qué le pasa a la gente?

Como la piedra que flota (León Benavente)

La canción con la que León Benavente presenta su próximo disco les define como grupo. Ellos hacen la misma música que todos pero es distinta, tiene personalidad, sobresale como la piedra que flota sobre el río indie. De hecho, la canción fluye con un caudal continuo hasta que de vez en cuando dan un golpe fuerte mientras hacen una reflexión sobre el paso del tiempo. El tema cuenta con los coros de María Arnal pero su participación se queda escasa, apenas perceptible, pero nos hace mucha ilusión esta unión.