Marián García: "El jamón de York no existe, hemos sido engañados"

El sándwich mixto, ese desayuno ideal español, está presente en todas las cafeterías... ¿Verdad? Pues no existe. Lo que usted se ha comido esta mañana no era pan, no era queso y, sobre todo, no era jamón york. Porque, agárrense: El jamón York no existe. Es parte del lado oscuro, parte de Mátrix.

'El jamón York no existe' es el título del nuevo libro de Marián, Boticaria García, doctora en farmacia, nutricionista, ganadora del eHealth Wards 2018 a la cazabulos del año y una de las mejores divulgadoras sobre ciencia y comida que hay en España.

Y Mátrix es la imagen que suele usar Carlos Ríos, el fundador del movimiento realfooding en España, con casi un millón de seguidores en las redes sociales. Carlos acaba de publicar 'Come comida real'.

Son los dos libros de 'no ficción' más vendidos en la Feria del Libro de este año, y han venido, por separado, a Hoy por Hoy.