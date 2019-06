"Sí, comer carne roja y procesadas aumenta la mortalidad"

“Sí, comer carnes rojas, carnes procesadas, entre las que están embutidos, incluso el jamón, está demostrado que aumenta las posibilidades de muertes prematuras, que tienen incidencia en la aparición de ciertos tipos de cáncer: por ejemplo, el 25% de los casos de cáncer de colon se deben al consumo de estos productos”, ha dicho hoy en SER Consumidor Julio Basulto, dietista-nutricionista y autor, junto a Juanjo Cáceres, de un libro reciente titulado “Dieta y Cáncer”. En el programa de hoy hemos hablado con él del estudio conocido estos días que habla del aumento de posibilidades de muertes prematuras por el consumo de estos productos. También ha denunciado que hay “industrias y sectores interesados en hacernos ver las cosas de otra manera”. Ha recomendado por tanto “bajar el consumo de estos productos y aumentar el de frutas, verduras, cereales, frutos secos…

“Hay 30 libros de pseudociencias con autores inventados”

Vicente Baos, médico y miembro del Circulo Escéptico, descubrió hace días en la feria del Libro de Madrid libros de terapias naturales con nombres que le levantaron sospechas. Hoy nos ha descubierto que esos autores, realmente, no existen. “He analizado una treintena de estos libros y todos los autores son inventados”, nos ha dicho en SER Consumidor. Luego ha intervenido el director de la editorial, Francisco Hernanz, que ha reconocido “que ha sido un error, son pseudónimos” y ha dicho que ”los estoy retirando”.

Nueva Ley de Crédito Hipotecario: Ventajas y… ¿subidas?

El lunes entra en vigor la nueva Ley de Crédito Hipotecario y hemos pedido a nuestro economista de cabecera, Pau Monserrat que nos valorara la misma y que nos contara si cree que va a conllevar una subida de los créditos. Ha dicho: “Creo que no mucho ni con carácter general, aunque tendremos que estar atentos porque si pueden subir otros servicios vinculados”.

“Las industrias nos dan alimentos de poca calidad que nos salen caros”

Miguel Jara, escritor y periodista, nos ha hablado hoy en SER Consumidor de su libro, “Comer de verdad, alimentación sin trucos ni mentiras”. Y no ha dicho que “la comida de verdad es la de toda la vida. Y ahora hay una avalancha de procesados y ultraprocesados. Hay mucho marketing y nos lo cobran”. También ha comentado que “las industrias nos dan alimentos de poca calidad que nos salen caros. Es legítimo, pero no que atenten contra nuestra salud. No nos alimentan bien”.