Más libros y menos fotos: la solución de Sonorama contra los 'influencers'

Fotos, 'stories' y menciones: cabeza de cartel para muchos, anomalía para otros. Y es que la presencia de los influencers en los festivales crece a un ritmo tan frenético que hasta supera el interés de la sociedad en la música pop. Avanza tanto que en muchos de estos eventos ya cuentan con un parcela propia, véase en zonas VIP en los laterales del escenario, en zonas reservadas en las primeras filas -como pasó en el pasado Mad Cool- e incluso cuentan con presencia en carteles para mostrar su faceta de deejay. Todo financiado por las marcas. Sonorama mueve ficha ante esta situación y propone una alternativa: leer la música.

El festival de Aranda de Duero, junto a la Escuela de Escritores, presenta un mestizaje de escritura y música en dos ciclos que se celebran, el primero durante el festival y el segundo en Madrid. El poeta más rockero Benjamín Prado actuará junto a un músico -aún sorpresa y que se anunciará días antes de la cita- en Sonorama, todo moderado por el periodista Fernando Navarro. Es el único encuentro confirmado pero esperan ampliar según afirma el director Javier Ajenjo: "El festival tiene cuatro días. Vamos a hacer dos o tres encuentros durante el festival, todavía no está cerrado". En la capital será Mikel Izal el artista invitado.

'Sonorama también se escribe' es una fórmula que apuesta no solo por dar cabida a grandes personajes sino también da la "oportunidad" a escritores y músicos emergentes. Uno de los leitmotiv del festival. Este nuevo "escenario" estará "al lado de la Plaza del Trigo". "Me parece una gran idea llevar a escritores como cabezas de cartel. Allí el espectador no solo podrá escuchar música sino también oirá hablar de música", explica Fernando Navarro que hará de cicerone en esta ocasión pero que abre la puerta a otros periodistas a que cojan el guante.

"Creo que hemos tardado demasiado en poner esto en marcha. Por eso tenemos que correr un poco", añade Ajenjo, el mismo que en la pasada edición apostó por un escenario de humor que continúa este año. No hay un ingrediente secreto para esto, simplemente hay que mirar alrededor. "Somos unos copiotas", bromea el director de un festival que estará en su 22ª edición estrenará un recinto que casi duplicará en capacidad al anterior.

"Tienen su hábitat", habla Fernando Navarro sobre los influencers en los festivales. "Por mi trabajo voy a bastante festivales y estoy empezando a darme cuenta de que los influencers, esta palabra que se ha inventado ahora, están quitando terreno a cosas importantes que son la cultura. Hay que poner en valor la cultura y en este caso los escritores". "Los festivales deben tener una posición detrás de las marcas. Estuve hace poco en un festival que no voy a decir, y la marca detrás del festival les pagó todo... Creo que tenemos que invertir en los verdaderos influencers, que nunca han dejado de serlo", avisa.

De izquierda a derecha: Fernando Navarro, Javier Ajenjo, Benjamín Prado y el subdirector de Escuela de Escritores, Germán Solís. Durante el acto de Sonorama y Escuela de Escritores / Cadena SER

"La música no existiría sin los escritores"

"Muchos músicos lo que son realmente es escritores, y muchos músicos que no son escritores desearían serlo. El hándicap de muchos músicos es alcanzar una labor literaria que no todos están capacitados para alcanzar", destaca Ajenjo. Añade que esta iniciativa "no es para colgarnos una medallita" sino que es una parte más del festival que tendrá un desarrollo de futuro.

Este intercambio de cromos entre Sonorama y la Escuela de Escritores mostrará el "taller" del artista y "tendrá una parte práctica con una demostración de rock and poetry y luego habrá una parte teórica", explica Benjamín Prado, poeta que ha girado con bandas como Coque Malla, Pereza, Rubén Pozo y Elefantes, y que explica junto a Sabina que es eso de "romper una canción". Ahora, el escritor compartirá cartel junto a los Love of Lesbian, Crystal Fighters, Zahara, The Vaccines y Nacho Cano. "Empecé a escribir por el Hurricane de Bob Dylan y me convertí en esto. Está bien porque a él le dieron un Nobel y yo voy al Sonorama. Creo que estamos empate y creo que a mí me hace más ilusión el Sonorama que a él su premio Nobel".