La lista de canciones para este mes de julio que te mereces

Llega el verano y el reggaeton lo invade todo. Sí, todavía más. No tenemos nada en contra pero ofrecemos otros ritmos para darlo todo en cualquier playa al atardecer: el rap de Cardi B, el guitarreo de Viva Suecia, la electrónica de Two Door Cinema Club, el sonido tropical de Bifannah, la lírica de Ginebras, el hip hop con flow de Juancho Marqués, el rock de The Black Keys, la luz de Volver, la batería de Temples y la rumba catalana de Rosalía.

Press (Cardi B)

Ahora se ha convertido en una de las máximas estrellas del rap internacional, pero antes de eso, Cardi B las pasó canutas. De padre dominicano y madre trinitense, se crió en la parte chunga del Bronx, sufrió malos tratos por parte de un novio, se hizo stripper, pasó por el quirófano para aumentar sus pechos y, solo después de todo eso, empezó a llamar la atención en Instagram. Experiencias que la han hecho más fuerte y que proyecta —de forma más o menos explícita— en cada uno de sus temas. El videoclip de Press tiene todo lo que está prohibido: desnudo integral, violencia y sangre. Si Cardi B quiere pasar, no te interpongas en su camino.

Lo que te mereces (Viva Suecia)

Viva Suecia ya ha grabado su próximo disco, El Milagro. Apenas les queda rematar algunos retoques estéticos para su estreno el 4 de octubre. Mientras, siguen de festival en festival, su bajista ha publicado un libro y han adelantado una canción para que la espera no se haga tan larga. Lo que te mereces es una canción al más puro estilo sueco de Murcia: frases contundentes, estribillo potente y guitarras disonantes. Un tema para cantar a voz en grito en sus conciertos.

Talk (Two Door Cinema Club)

Los ochenta vuelven con Two Door Cinema Club. La banda irlandesa, tras un fallido tercer disco, un pasable segundo LP y un excelso –y brutal– debut, parece haber encontrado la tecla que les devuelva su estatus internacional que tuvieron hace casi ya una década. False Alarm es el nombre que han escogido para su cuarto trabajo que sigue la línea de sintetizadores del anterior pero que muestra un cambio palpable. Talk es el ejemplo perfecto de que la cosa ha cambiado (o eso parece).

Capri (Bifannah)

Pueden sonar a grupo legendario de la escena psicodélica brasileña, pero en realidad son cuatro jóvenes gallegos que viven entre Londres y Madrid. Juguetona y adictiva, Capri es el primer adelanto de su segundo disco. Una perla tan pegajosa como el sudor del mes de julio que, además, señala nuevos (viejos) caminos. Tras el revival de los sintes ochenteros y la psicodelia setentetera, nada nos resulta más apetecible y estimulante que un viaje en portugués por esta isla italiana.

Todas mis ex tienen novio (Ginebras)

“Campechanas haciendo pop del que mola” y “esto es pop pero con rollito”: así son las biografías de Ginebras, un cuarteto femenino con una vida tan corta y desconocida que recuerda mucho a los comienzos de bandas como Cariño, Melenas o incluso Carlota –single que recomendamos en la lista de junio de Fuego y Chinchetas–. El atractivo del grupo crece si escuchas su único sencillo que habla de relaciones amorosas y de su mala pata a la hora de buscar pareja pese a que intentan olvidarse de estos dramas enganchándose a La Casa de Papel.

Desde el Parnaso (Juancho Marqués)

Hay canciones que tienen rollo, un algo especial compatible con la sencillez y que, por algún motivo, se agarra a tus neuronas y te impulsa a seguir el ritmo con alguna parte del cuerpo. Desde el Parnaso, es una de esas canciones. Como el Me encanta de Delaporte. Como el Antes de morirne de C. Tangana y Rosalía. ¡Ahí es nada!

Fire walk with me (The Black Keys)

Han pasado cinco años de la publicación del disco con el que The Black Keys consiguió fama mundial. Un éxito que pasó factura al duo, que decidió darse un descanso y empreder proyectos por separado durate un tiempo. Afortunadamente, han vuelto a grabar juntos y su nuevo trabajo, Lets Rock, está a la altura del anterior, aun sin tener un hit tan claro como Lonely Boy. Fire walk with me también tiene a un hombre solitario dándolo todo en el videoclip pero destila más sosiego. Podemos seguir bailando en paz.

La Luz (Volver)

Miriam y Luis forman Volver, una de los dúos más interesantes y delicados de la escena actual. La voz de ambos se fusiona a la perfección entre beats, sintes y teclados para convertirse en un sonido inconfundible. Dicen que hacen indie pop electromágico (algo que nos flipa) y hacen cosas tan bonitas como su primer corta duración titulado Abril. Su música solo se puede compartir si obligatoriamente pones varios emojis de corazones muy rojos pero es que encima este mes han publicado este sencillo que habla de esa persona tan necesaria como única que si no está a tu lado todo se tambalea.

Hot Motion (Temples)

Después de que James Bagshaw echase una mano a Anni B Sweet con su maravilloso Universo por Estrenar, los ingleses se han puesto manos a la obra para crear Hot Motion, su tercer disco. No será tarea fácil ya que el listón de sus anteriores trabajos está a una altura considerable, pero lo que sí que podemos decir es que la primera pildorita que han lanzado –y que tiene el mismo título que el LP–demuestra que el rock neopsicodélico de la banda sigue perenne. Esta canción cuenta con un sonido ingrávido que te mantiene flotando y habla de la tensión que generan los sueños y las pesadillas. Por cierto, Temples estará este fin de semana en el Vida Festival y en septiembre en el Ebrovisión.

Fucking Money Man (Rosalía)

Rosalía sigue demostrando que la gran maquinaria de marketing que tiene detrás está a la altura de sus canciones. Este miércoles, un gran anuncio a toda página en El País anunciaba que a las 18:00 presentaría nuevo tema y a esa hora estaba media España (y parte del extranjero) pendiente de su lanzamiento. El estreno no defraudó. Fucking Money Man es un doble single con dos partes muy distintas entre sí. Una primera, Milionària, donde canta por primera vez en catalán y con base rumbera y, otra segunda, Dio$ No$ Libre Del Dinero, donde con un ritmo más lento y en castellano, critica el capitalismo. No hay que perderse el videoclip.