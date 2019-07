El enésimo golpe maestro de Vetusta Morla cierra el Low Festival

El Low Festival cierra su 11ª edición con una jornada de domingo que dejó una montaña rusa de sentimientos. Vetusta Morla fue el encargado de poner la guinda al festival con su más que sobresaliente gira de 'Mismo sitio, distinto lugar' donde además de repasar su último disco explotó sus grandes éxitos. Fangoria y La Casa Azul dieron el toque melancólico a la noche mientras que Carolina Durante sigue con su imparable escalada al cielo indie.

Es difícil que una banda que toca en casi todos los festivales no termine por cansar al personal, pero Vetusta Morla ha conseguido crear un estado de alucinación alrededor de sus conciertos que les permite tocar cada fin de semana sin que su música llegue a empacho. Si hace siete días les veíamos desempolvar su 'Un día en el mundo' en el FIB de Benicasim, ahora los de Tres Cantos volvían a su cauce habitual con un show sobre su cuarto y último trabajo.

'Deséame suerte' fue la canción que abrió el concierto, seguido de 'El Discurso del Rey' y 'Palmeras en La Mancha' -todas ellas de 'Mismo sitio, distinto lugar'-, pero no fue hasta 'Golpe Maestro', de su LP de 2014, cuando la gente terminó de escalar la cima de frenesí que supone ver y escuchar a Vetusta. Además, en este arranque hubo una ligera referencia a la situación política actual cuando en medio del estribillo Pucho dijo aquello de "todo menos sus ganas de pactar" en 'El discurso del rey'. Una regañina a Sánchez e Iglesias que demuestra que la banda no tiende a morderse la lengua ya que cada vez que puede usa ese altavoz tan grande que demuestra que no viven ajenos a lo que nos rodea.

'Cuarteles de invierno', 'Fuego', 'Sálvese quién pueda' y 'Mapas' (donde el cantante se bajó al público), continuaron su setlist que llegó a lo más alto con 'Valiente' donde hubo tiempo para una versión del tema de Iggy Pop 'I Wanna Be Your Dog'. Cada vez que Pucho, Guille Galván, Indio y compañía se suben al escenario de Benidorm, el mundo se para. Se trata de un festival al que "han visto nacer" y han acudido hasta en seis ocasiones: "El Low nunca falla".

Pucho, acostumbrado a llenar estadios como La Caja Mágica con hasta casi 40.000 espectadores, tuvo el detalle de fijarse en esas bandas que sufren durante el año y cogió el micrófono para pedir al público que acuda a más conciertos en las salas y no solo en los festivales, un claro alegato ante la situación que se vive actualmente donde los eventos estivales están masificados que choca contra la afluencia de gente que acude a ver a un grupo a una sala.

La cúspide llegó cuando fusionaron 'El hombre del saco' y 'La vieja escuela' con ese "tómalo, tómalo..." y "déjalo girar", un 'remix' que se convierte en 'mashup' con el que aprovechan para cantar los estribillos de las bandas que les han acompañado en el cartel del festival: "No quiero más dramas en mi vida", de Fangoria; "Que te miento cuando digo que me hace falta espacio", de Viva Suecia; "Miau, miau, miau, me parto con tus chistes", de Zahara; "Todos mis amigos se llaman Cayetano", de Carolina Durante; "Mira como floto, mira como vuelo", de Miss Caffeina; "Que no", de Xoel López; "Mi papá y mi mamá me hicieron la cara demasiado bien", de Cupido; y "a cualquier otra parte", de Dorian. Para cerrar, 'Los días raros'. Y como bien dice la canción... todo acabó "en eco".

Así estaba el público durante el concierto de Vetusta Morla en el Low Festival / Javier Rosa

La melancolía y la puntería

Fangoria y La Casa Azul crearon una atmósfera idílica gracias a sus temazos, cantados hasta el final en el Estadio Municipal Guillermo Amor. Los primeros con un espectáculo de baile e imágenes que abate a cualquiera que les quiera seguir el ritmo. Alaska dio paso a Guille Milkyway que lidera La Casa Azul. De menos a más. El catalán se comió al público y eso que eran ya altas horas de la última noche del Low, pero las ganas de volver a escuchar algo nuevo en directo de ellos superó cualquier pizca de cansancio. 'La gran esfera' es su nuevo disco, elepé que llega casi doce años después de 'La revolución sexual'. La canción que da nombre a ese disco de 2007 se hizo esperar, pero fue con el hitazo 'Nunca nadie pudo volar' con la que se cerró el festival.

Por su parte, Carolina Durante creó un atasco en el escenario secundario. Sus punzantes canciones ya superan cualquier expectativa que se hiciesen cuando crearon la banda no hace más de un año. Su disco homónimo ya se corea entre pogos, sudor y gritos. Se comen el escenario y eso que todos sus conciertos son iguales: empiezan con 'Las canciones de Juanita' y terminan con 'Cayetano' -que ha ganado ese puesto de ser la canción que cierra el bolo ante la épica 'La noche de los muertos vivientes'. Por medio suena toda su obra, pocas son los temas que se dejan fuera del tintero. The Vaccines y Cariño abrieron esta jornada de domingo del Low Festival, un día que confirmó que el evento de Benidorm no se tambaleó ni un minuto durante los tres días que duró y que congregó a 75.000 lowers.