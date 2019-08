Manu Carreño: "Cada día que pasa es mejor noticia para el Real Madrid"

Hasta el dos de septiembre, fecha en la que se cierra el mercado de fichajes en España, el 'culebrón de Neymar Jr.' tiene pinta de que va a seguir siendo el principal protagonista de cada comentario y discusión futbolística.

Manu Carreño ofrecía este miércoles en El Larguero su punto de vista de la situación, contrastada con información. "Cada día que pasa es mejor noticia para el Real Madrid. Cuanto más cerca estemos del día 2 de septiembre, que es cuando acaba el mercado de fichajes, más posibilidades tiene el Real Madrid de hacerse con Neymar. Un Real Madrid y un Florentino Pérez que son expertos en fichar jugadores y hacer fichajes de campanillas sobre la bocina. El Real Madrid sigue sin hacer una propuesta formal, pero saben en París que les interesa el futbolista y en Madrid siguen esperando a que pasen los días sin ninguna prisa"

"Hasta que al final el Barça hará la última oferta que tenga que hacer, pero no hay un duro en la caja. No hay. Por mucho que Messi se lo pida al presidente no hay dinero para acometer ese fichaje. Y al PSG la propuesta de "cedemelo y te lo pago el año que viene", no le convence. Lo que si sabe el PSG y el Real Madrid es que sea cual se la última oferta que haga el Barça, el Madrid la va a igualar. Y en el Madrid están convencidos de dos cosas, las cuales no sé si se las creen en Barcelona: la relación entre Florentino y Al-Khelaïfi es mucho mejor que la que hay con Bartomeu y que Neymar está dispuesto a jugar en el Real Madrid".