Solo unos días después de que Disney lanzará su órdago a la industria del entretenimiento mundial, con su plataforma Disney Plus, arranca la edición número 77 del Festival de cine de Venecia, el festival más antiguo y más relacionado con la industria de Hollywood, sobre todo en los últimos años. Las películas ganadoras o semi ganadoras del certamen eran las que lideraban la carrera por el Oscar. Para Alberto Barberá, su director, la industria está pasando por un momento complicado, acrecentado por la compra de Fox por parte de Disney. “Eso ha supuesto un terremoto y el resto de estudios pasan por un momento de incertidumbre. El escenario está cambiando tan rápido que eso afecta a la producción”.

Eso fue en julio, en agosto ya conocemos los nuevos movimientos de Apple, Warner y Disney y sabemos cómo serán sus plataformas de streaming. En definitiva, la industria pasa por un proceso de concentración, donde solo parece servir a aquellos productos audiovisuales que capaces de generar un ejército de fans y una rentabilización plagada de ceros. Disney ha comprado Fox y Venecia podría ayudar a que la vieja compañía no desdeñe aquellas películas menos taquilleras, pero más prestigiosas.

¿Qué pasará con los festivales de cine ante la llegada de las nuevas plataformas? ¿Tendrán cada vez menos lustre los Oscar? ¿Se reducirá el cine de autor norteamericano a películas extremadamente pequeñas? Son muchas las incógnitas que deja el nuevo modelo que ya está más que instalado y, este Venecia, un festival que no ha dudado rendirse a Netflix y a la industria de Hollywood, puede indicar algunas claves.

¿Qué pasará al año que viene? ¿Seguirá Disney apostando por películas de Fox como Ad astra, la de Brad Pitt? ¿Qué hará Warner con estrenos como El Joker? ¿Pasarán por las salas? ¿Tendrán menos presupuesto para películas que no rompan la taquilla?

De momento, Netflix continúa su romance con Venecia y va a restregar a Cannes y a Francia sus tres películas que optan al Oscar y que pasarán por El Lido. The Laundromat, el thriller sobre los papeles de Panamá de Steven Soderbergh con Meryl Streep y Antonio Banderas, Marriage Story, de Noah Baumbach, con Scarlett Johanson y Adam Driver, y fuera de concurso mostrará The King, adaptación de Shakespeare con el actor adolescente de moda, Timothée Chalamet. Sin embargo, Cannes puede estar tranquilo, El irlandés, de Martin Scorsese, una de las cintas más codiciadas de los últimos años, no estará en El Lido.

Además de James Gray, Todd Phillips, Noah Baumbach y Soderbergh, hay más directores con ínfulas de acabar en Hollywood. Olivier Assayas rueda un hecho real de unos espías cubanos, conocidos como Los Cinco y encarcelados en Estados Unidos, en Wasp Network, con Penélope Cruz y Edgar Ramírez, que vienen de trabajar juntos en la miniserie de Gianni Versace. El francés de ha pasado al inglés en una película que podría tener gran recorrido. En inglés es también lo nuevo del colombiano Ciro Guerra, la adaptación de la novela de Coetzee, Waiting for the barbarians, con Johnny Depp y Robert Pattinson. También cambia de idioma el japonés Kore Eda, rueda en francés La veritée con Catherine Deneuve y Juliette Binoche.

Frente a toda la armada americana, hay directores europeos y asiáticos, cada vez más minoritarios en los festivales europeos. ¿cobrarán protagonismo cuando el nuevo mapa de plataformas de steaming se haga realidad? De momento, veremos las obras de Atom Egoyan como Guest of honor, de Robert Guédiguian como Gloria Mundi. Menos conocidos son el portugués Tiago Guedes que presenta A Herdade y Václáv Marhoul con The painted bird. También estará Roy Anderson, que ganó el León de Oro en 2014. Esta vez viene a competir con Abut Endlessness. El cine asiático estará representado por los directores chinos Ye Lou con Saturday Fiction y Yonfan con Cherry Lane.

Hay tres directores italianos, Mario Martone con Il Sindaco del rione sanità, Franco Maresco con La mafia non è piú quella di una volta y Pietro Marcello con Martin Hede. La película The Burnt Orange Heresy, dirigida por el italiano Giuseppe Capotondi y que cuenta con actores como Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland y Mick Jagger será la cinta que clausure el certamen el 7 de septiembre, cuando se conocerá el palmarés.

Las series de televisión son ya una constante en los festivales. Llevan estrellas y atraen al público y a los medios de comunicación. Sin embargo, ningún certamen ha hallado la fórmula de hacerlas competir al lado de las películas. De nuevo en Venecia veremos a Sorrentino con El joven Papa. El director italiano presenta la segunda temporada de esta serie barroca con Jude Law, John Malkovich y Javier Cámara.

Postureo post MeToo

Otra de las polémicas que puede traer el festival es el debate sobre el feminismo. Mientras el juicio a Weinstein por acoso se retrasa hasta enero, en Venecia veremos el recibimiento de un director sobre el que pesa una orden de detención desde 1978 por violación. Roman Polanski no viajará a Italia por miedo a una detención y extradición a Estados Unidos, pero su película J’accuse, sobre el Caso Dreyfuss, estará rodeada de la controversia que siempre le ha perseguido, pero que ahora con movimientos como el MeToo está más acrecentada.

Polanski no es el único nombre que chirría por temas de acoso. Nate Parker, ganador del Gran Premio del Jurado en Sundance en 2016 con su drama sobre la esclavitud, El nacimiento de una nación, tiene también una denuncia por violación, que deslució una película que podría haber dado mucho más a Fox. Parker fue acusado de violar a una mujer en la universidad. Ahora presenta en Venecia American Skin.

Mientras, en sección oficial solo habrá dos mujeres directoras, frente a 19 directores. Un paso atrás si tenemos en cuenta los tibios esfuerzos de otros festivales, Cannes tuvo cuatro mujeres, mientras que Berlín seleccionó a siete en su sección oficial. Las dos directoras serán Shannon Murphy, que debuta con Babyteeth, y la árabe Haifaa Al-Mansour, que presenta The Perfect Candidate, su tercera película de la directora de La bicicleta verde. El año pasado Venecia solo incluyó en la sección oficial a una mujer, a Jennifer Kent, cuya película fue abucheada y hasta se gritó “zorra” en el pase de prensa. Barberá quiso atajar la polémica, durante la rueda de prensa de presentación, alegando que además había dos películas dedicadas a mujeres, como Ema, del chileno Pablo Larraín, que compite por el León de Oro, y el documental de Yann Arthus-Bertrand y Anastasia Mikova. “Las mujeres siguen siendo, desafortunadamente minoría”, dijo Barberá.

Cine español

Si Cannes presentó Dolor y gloria, la película de Almodóvar, que se fue de vació en el festival, salvo el premio a mejor actor para Banderas, Venecia ha contraatacado tratando de seducir al director manchego otorgándole el León de Honor a toda su carrera. Almodóvar, que comenzó su andadura internacional en este certamen pasará por El Lido, justo antes de empezar la promoción de su película en Estados Unidos. La otra premiada de honor es Julie Andrews, protagonista de Víctor o Victoria y Sonrisas y lágrimas.

El cine español se ha quedado fuera de la sección oficial, pero dos directores españoles competirán en Horizontes. Rodrigo Sorogoyen, tras quedarse a las puertas del Oscar con su corto Madre, lleva a Venecia la versión extendida y convertida en película de aquella desasosegaste historia protagonizada por Marta Nieto. También estará Oskar Alegría, el director Navarro que ha rodado un intimista documental sobre la mirada, la naturaleza y la memoria titulado Zumiriki.