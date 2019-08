Venecia: polémicas, homenajes e inicio de la carrera de premios

No fue para tanto. Ni siquiera se molestaron en hacer aparecer a Polanski, por Skype o FaceTime, tal y como había prometido el director del Festival de Venecia, Alberto Barberá. El director polaco mandó su película, J'accuse, traducida en España como El oficial y el espía, y a sus actores, Jean Dujardin, Louis Garrel y Emmanuelle Seigner, que además es su esposa.

“Como no está presente el director Roman Polanski, no responderemos más que a los aspectos productivos de la película. Toda la polémica y lo que ha sucedido no es interesante. Esto no es un tribunal moral sino una maravillosa muestra de cine. Agradezco a Dios haber podido trabajar con Roman Polanski y haber podido dar al público esta historia, que es de una actualidad desconcertante”, advertía el productor italiano, Luca Barbareschi, un exdiputado de las listas de Silvio Berlusconi. Y se cumplió.

La prensa dio una gran ovación a la película, que es un drama bien contado, una historia clásica, rodada con la maestría de Polanski, pero poco innovadora, que hace un paralelismo entre el caso Dreyfus y los linchamientos en redes, incluso con lo que ha vivido él mismo. El tema Polanski está generando debate en Venecia, su inclusión en el jurado incomoda a varios sectores, entre ellos la presidenta del jurado Lucrecia Martel.

Después de sus declaraciones, y de acudir al pase de prensa y no a la proyección oficial, hay morbo por ver si tiene posibilidades de estar en el palmarés. De momento la que ha encantado y seguro que rasca premio es Marriage Story, película de Netflix, dirigida por Noah Baumbach. Es el minuto a minuto de un divorcio entre una pareja formada por Adam Driver y Scarlett Johansson, que hace de actriz.

Más descafeinado ha sido el recibimiento de la que era una de las grandes bazas para los Oscar. Venecia siempre adelanta lo que luego compite en la temporada de premios. Ad Astra es una ópera espacial de James Grey con Brad Pitt mirando su propia masculinidad

El poder del cine español

Y el cine español ha acaparado la sección paralela, sección Orizzonti, ahí compite Rodrigo Sorogoyen, que ha convertido su corto nominado al Oscar, Madre, en película, con Marta Nieto, una mirada más intimista, alejada de sus thrillers anteriores

Pero sin duda, la gran estrella ha sido Pedro Almodóvar, que recibía el León de Honor con un discurso muy emotivo y también reivindicativo con la diversidad sexual. Se lo dedicaba a los españoles y aseguraba que sus películas son resultado de la llegada de la democracia a España. El cineasta manchego empezó su carrera internacional en Venecia en el año 83 con Entre tinieblas, después ganó mejor guion con Mujeres al borde de un ataque de nervios, pero el León de Oro se le resistía.

