¿Para cuándo el homenaje pendiente?

Este año se han cumplido ochenta años del final de la guerra civil, del comienzo del exilio, del inicio de una guerra contra el nazismo, un régimen que masacró a miles de españoles en sus campos de exterminio. Pedro Sánchez visitó en febrero las tumbas de Azaña y Machado en Francia. Y en los últimos meses, la ministra de Justicia ha rendido homenaje en Mauthausen a los españoles allí asesinados; hoy en Chile, a los exiliados del Winnipeg; y hace un mes, a los combatientes republicanos de La Nueve, la primera compañía que llegó al corazón del París liberado de los nazis. Hace cuatro años, los reyes Felipe y Letizia hicieron lo propio en la capital francesa; hace catorce, Zapatero visitó Mauthausen, hace cuarenta, los reyes Juan Carlos y Sofía abrazaron a la viuda de Azaña en Mexico.

Son gestos que han hecho justicia a los hombres y mujeres que hicieron frente al totalitarismo, que lucharon por la democracia y que pagaron sus consecuencias con la muerte, con la libertad o con el exilio. Pero llama la atención que un gran homenaje de esas características no se haya producido aquí en España, en honor de quienes aquí combatieron el totalitarismo de aquí y aquí sufrieron sus consecuencias. No hemos encontrado ni el día ni el lugar ni la liturgia. Y al paso que vamos, quizás no lo encontremos nunca.