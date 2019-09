En directo | El palmarés del Festival de Venecia

Arranca la gala de clausura del Festival de Cine de Venecia, en una edición marcada por la presencia de estrellas como Meryl Streep, Johnny Depp o Penélope Cruz y por un cine político europeo que muestra la desafección con la crisis política actual. Por aquí hemos visto películas como Gloria Mundi, el retrato de la clase obrera francesa de Robert Guédiguian, también Adults in the room de Costa-Gavras y Waiting for the barbarians, del colombiano Ciro Guerra.

El certamen también ha tenido momentos para la polémica, debido a la presencia de dos directores acusados de violación. Nat Parker ya se ha llevado premio. American Skin ha ganado el premio a mejor película en la sección Sconfini, y Polanski podría estar en el palmarés de sección oficial. Todo esto después de que la presidenta del jurado, Lucrecia Martel, dijese que no acudiría a la gala de estreno de la película del director polaco, El oficial y el espía.

También podría ser una noche importante para el cine español, presente por partida triple en la sección paralela, en Horizontes. Rodrigo Sorogoyen, con Madre, podría estar en el palmarés en una película que tiene una gran interpretación de Marta Nieto. También Theo Court tiene posibilidades en esta sección con la coproducción chilena y canaria, Blanco en Blanco, una historia que habla de la mirada, del poder de la fotografía para contar el horror, a través de un fotógrafo que llega a un latifundio en la Patagonia y descubre el genocidio indígena de los Selknam.