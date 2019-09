Ganas de más sexo

Ganas, lo que se dice ganas tenía las mismas que ustedes. Como a toda hija de vecino, estoy infinitamente mejor en Cabo de Gata o en el Playazo de Rodalquilar que delante de este micro... Ganas no es la palabra apropiada. Pero sí interés. Muchísimo interés. Pocas cosas me gratifican tanto como aprender y cada curso que pasa más sé de mi cama y mejor me lo paso en ella…

Esto es #SexoEnlaSer. Hacerles partícipes de todo cuanto pueda suceder en nuestras camas y aprender juntos cómo mejorar los resultados de lo que ocurra.

Comenzamos nuevo curso y arrancamos con ganas. Este será nuestro quinto curso, no sabemos si de primaria o de universidad. En realidad no nos importa aprender durante toda la vida si eso significa que mejoraremos nuestra salud sexual. Porque de salud dexual es de lo que hablamos en este programa.

Pero este programa se basa sobre todo en ustedes que nos escuchan. Son sus propuestas, sus dudas, sus ganas de contar su vida y hasta sus épicas aventuras las que nos ilustran. Ya sea por correo electrónico, contigodentro@cadenaser.com, como por redes sociales, Facebook y Twitter, cada vez sabemos más de ustedes y ustedes de nosotros. Conocerse es la clave de una buena relación y, puesto que ya llevamos cuatro años juntos… Espero que me dejen decirles que se han convertido en el mejor amante que he tenido nunca. Porque con ustedes aprendí, de verdad, que la vida y el sexo son mucho más divertidos contigo dentro.