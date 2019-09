Del Bosque no se corta con las estrellas: "No me gusta que haga tantas gilipolleces, no es ejemplo de nada"

El exseleccionador nacional y exfutbolista Vicente del Bosque pasó por El Larguero para comentar toda la actualidad futbolística. Sobre los cambios en el Real Madrid y los dos nombres que más han sonado para el equipo blanco, Del Bosque fue contundente: "¿Neymar o Mbappé? Me gusta Neymar".

"¿Mbappé o Neymar? Me gusta más Neymar. Es un jugador extraordinario aunque no me gusta que haga tantas gilipolleces, no es ningún ejemplo de nada"

"A mí ahora mismo me gusta Neymar: su habilidad, su toque, su precisión... es extraordinario", comenzó a explicar el exseleccionador. No obstante, Del Bosque también fue claro sobre los contras del brasileño: "No me gusta que hace muchas gilipolleces, no es ejemplo de nada. Un chaval que es futbolista pero se ha criado en la calle... tal vez me equivoco, pero juzgo de lo que veo. Como jugador es buenísimo".

Respecto a si el Barcelona o el Real Madrid necesitan una "revolución" en la plantilla, la leyenda del fútbol español explicó que considera "difícil" que consigan mejores jugadores de los que ya tienen.

"Es difícil para todos los grandes clubes traer a jugadores mejores de los que tienen. Me parece que el Atlético y el Sevilla sí han hecho revoluciones", concluyó.