¿Y si excavan y el hombre no está ahí?

Ya se puede sacar a Franco de la tumba. Yo imagino que ahora en unos días, van a empezar los obreros ahí con sus picos, con sus palas… No sé. ¿Se imaginan ustedes que excavan y el hombre no está ahí? ¿Se imaginan que después de tanto lío la tumba está vacía? No me digas que no sería una cosa curiosa de ver.

¿Se imaginan que encuentran una ‘notica’ escrita a mano que dice: “He salido un momento”? No me digan que no sería un argumento de una película entretenida de verdad. Yo me imagino a todos los periodistas buscando dónde puede estar Franco ahora y giran la nota que encuentran en la tumba y ven que detrás pone: “He cambiado de aspecto y ahora estoy trabajando por España”. Los periodistas buscando y buscando dónde puede estar, en qué lugar está Franco ahora.

Pero, no hace falta mucha investigación porque yo me barrunto que usted y yo sabemos perfectamente dónde lo podemos encontrar.